De C15.3 à B-2: Jean Bridoux au septième ciel

33 victoires pour 4 défaites

Mais c’est cet été que Jean a réellement explosé. Lauréat de tournois en Messieurs 4, il a obtenu son passeport pour la catégorie supérieure, puis pour le Messieurs 2, où de gros points sont à distribuer. Toutes catégories confondues, le Tournaisien a totalisé 33 victoires pour 4 petites défaites. "Une en Messieurs 3, face à Sami Leclercq, et trois en Messieurs 2."

Un bilan qui lui a permis de totaliser 774,3 points. Largement suffisant pour accéder au rang de B-2/6. "C’est sûr que si on me l’avait dit en début de saison, je ne l’aurais jamais cru. Après avoir enchaîné quelques victoires, je me suis dit que je pourrais sans doute espérer monter B + 4/6. Quelques semaines après, j’espérais titiller le classement de B0. Jusqu’à assurer ma montée"B négatif"quelques semaines avant la fin de saison."

Et dire qu’au départ, Jean est revenu au tennis un peu par hasard. "Et grâce au padel ! J’ai commencé ce sport pendant le confinement. Chaque fois que je venais jouer à Kain et que je passais à côté des terrains de tennis, ça me démangeait. J’ai retapé la balle une fois ou deux puis, encouragé par des potes, je me suis inscrit au tournoi d’hiver du TU Mouscron, tout en prenant ma cotisation au RTC Tournaisien pour y disputer les interclubs avec une bande de copains. La machine était lancée."

Mais qu’est-ce qui peut bien expliquer que Jean, qui n’avait jamais dépassé le classement de C15.3, se retrouve "B négatif" quelques mois à peine après avoir dépoussiéré sa raquette ? "Il faut avouer que les classements sont un peu dévalués par rapport à quand j’étais plus jeune. Un B négatif il y a dix ans, c’était plus costaud qu’à l’heure actuelle. Mais il n’y a pas que ça: même sans jouer, j’ai progressé. Sur le plan mental, principalement, mais aussi sur le plan physique." Son nouveau statut en poche, Jean Bridoux ne compte pas en rester là. "J’aimerais profiter de l’hiver pour gagner encore un rang et me retrouver B-4/6, le premier classement à ouvrir les portes des Messieurs 1". La marche est haute, certes. Mais pas de quoi effrayer Jean, passé maître dans l’art de prendre l’ascenseur.