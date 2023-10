P1: le bonheur des uns, le malheur des autres !

On pouvait craindre que le mariage de Vanleynseele la veille allait laisser des traces dans le noyau néchinois. Cela aurait pu être le cas sans un Carnoy décisif et le secours de ses armatures face à un Léo hornutois décomplexé. Giovanni Huin pouvait souffler à l’issue des débats. "Le meilleur n’a pas gagné mais sans doute le plus expérimenté face à une jeune équipe adverse. On a eu l’intelligence de faire le gros dos avant de frapper en fin de rencontre. Même si on n’était pas bon en première période, on était toujours dans le match grâce à Carnoy. Et on sait qu’on peut toujours compter sur des individualités comme Lecoustre ou Dahmani pour faire la différence. Avec la venue de Naast, on peut rêver du neuf sur neuf qui conforterait notre place dans la colonne de gauche."

On le sait, Molenbaix attend avec impatience le retour de ses blessés. Malheureusement pour eux, ceux qui ont pu bénéficier de temps de jeu n’ont peut-être pas convaincu le staff ce dimanche à Courcelles. "Paraître en P1, cela ne fonctionne pas, rappelle Charly Vanherpe. Le manque d’envie et de détermination conduit à la suffisance. Au final, on ne joue pas au niveau espéré et on preste de manière indigne. Pourtant, Courcelles n’est pas un foudre de guerre ! Le groupe est passé à côté de son sujet, ceci appelant à une remise en question collective. Dans ces conditions, les blessés ne devraient pas se faire de soucis car il y a du changement à effectuer…"

Pour le duo Romain Delaby-Jacques Depreter, il semble qu’il n’y ait plus qu’un pèlerinage à Lourdes pour provoquer un miracle. Transformer les attaquants en buteur et empêcher les défenseurs de jouer les bons samaritains avec l’adversaire. Le même scénario se reproduit de semaine en semaine, jouant avec la santé des deux coaches. "C’est plombant, frustrant et décourageant. On a encore hérité d’une foule d’occasions pour se mettre à l’abri sans marquer. Quant au péno, je ne pense pas qu’il devait être tiré par un joueur en manque de confiance. Les stats personnelles doivent passer après le bien de l’équipe ! Au final, on passe une nouvelle fois à côté de trois points à notre portée."