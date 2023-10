Massimo Di Vita a su prendre son mal en patience à la Real

Malheureusement pour les Acrenois, ce n’est pas la première fois que l’on dresse ce constat sur les derniers mois. Ces maux étaient déjà fréquents l’an passé. Ils se reproduisent cette saison. "On a beaucoup de jeunes joueurs. Ils doivent apprendre des erreurs commises. Avec le temps, cela ira. Certains doivent encore prendre en maturité".

"Prouver quand je suis sur la pelouse"

Même si ces fautes individuelles coûtent des points, la Real parvient toutefois à atténuer la casse en faisant preuve de caractère. Il en fallait forcément pour aller égaliser à la 83e. "C’est peut-être la différence par rapport aux saisons précédentes où on pouvait parfois tout lâcher. Ici, on a un groupe qui a faim et qui veut prendre chaque point".

On imagine dès lors que le récent bilan de 2 sur 9 ne peut pas satisfaire un noyau ambitieux. "Mais il peut s’expliquer. Tournai, on s’est loupé. Il n’y a rien d’autre à dire… Et sur les deux derniers matchs, on s’est retrouvé rapidement à dix. Dans ces conditions, on peut déjà se satisfaire des deux points pris. Même si on aurait dû en prendre un à Hamoir et certainement deux de plus aujourd’hui. Mais je ne suis pas inquiet. Cela va finir par tourner".

Il est vrai que Massimo n’est pas du style à se faire des cheveux blancs pour rien. Même après un début de saison plus compliqué (NDLR: il n’a joué que des bribes de rencontres lors des quatre premières journées avant d’enchaîner deux titularisations, entrecoupées d’une suspension), il n’a pas paniqué. "Je ne suis pas dû genre à ruer dans les brancards ou à aller demander des explications aux coachs chaque semaine. J’ai juste continué à bien travailler en semaine et à me montrer quand on m’en donne l’opportunité. Puis, je savais que le système ne me correspondait pas vraiment en début de saison. On jouait avec un triangle en pointe inversée avec un six et deux dix. Ce n’est pas ce qui me correspond le mieux. Je ne suis pas un vrai milieu récupérateur et je ne suis pas non plus un pur créatif. Si j’ai été formé sur le flanc droit, je joue plus en huit depuis que je suis à Acren. Je me sens mieux quand je suis accompagné par quelqu’un comme ce fut le cas dimanche avec Yann (Blairon). Je peux alors accomplir ma tâche défensive, tout en pouvant me projeter. Je préfère cela. On verra par la suite ce que le staff décidera. Je ne suis pas inquiet dans tous les cas. Je répondrai présent quand on fera appel à moi".

Et vu sa bonne prestation contre Verviers, cela pourrait bien arriver dès le déplacement à Tubize de samedi prochain.