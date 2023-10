Descarpentries (Beloeil): "Compliqué de gagner en prenant trois buts par match"

Il n’y a pas encore le feu, mais le coach Jérémy Descarpentries actionne des témoins lumineux. "Certains doivent se remettre en question. C’est collectivement que l’on s’en sortira mais il faut faire preuve de bien plus de rigueur et d’exigence vis-à-vis de soi-même. Chacun doit faire son autocritique et bosser. La qualité ne suffit pas. On doit avoir cet esprit de compétition."

Pas de sonnette d’alarme

Pour Mouctar Gassama, auteur du 2-1, il ne faut pas paniquer mais bien au contraire avoir envie de corriger les errements apparus. "Le résultat ne me paraît pas tout à fait logique. Notre entame de match a été catastrophique. Ensuite, on a pu poser le pied sur le ballon et se créer des occasions pour revenir à 2-1. Seulement, il a manqué de l’expérience et de la maturité, à l’image de ce qui se passe un peu depuis le début de saison, indique Mouctar qui ne remet pas en question les qualités de son groupe. On a une bonne équipe. Il nous faut juste ce brin de chance et la machine sera lancée, j’en suis sûr. À ce stade, iI n’y a aucune sonnette d’alarme à tirer. C’est le foot. La saison est encore longue, on va prendre des points. Souvent, on concède trop d’occasions en début de match. Il faut gommer cet aspect et continuer à travailler, il n’y a qu’en bossant qu’on sortira de la spirale négative… On est déjà concentré sur le prochain match."

Ce dimanche, Belœil accueille Aische, une équipe qui avait très bien entamé son championnat mais qui connaît une période un peu moins faste.