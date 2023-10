D3A ACFF: on ne savait pas le Pays Vert si bon braqueur

"Ce n’est pas mérité !"

La suite ne lui donnait pas tort tant il a accumulé les gestes salvateurs, dégoûtant les Manageois à tour de rôle. Des adversaires qui, à force de buter sur la muraille locale, ont baissé d’intensité, eux qui imposaient leur façon de jouer jusque-là: à aucun moment dans la complexité, très souvent dans la simplicité, et toujours dans l’efficacité. "Jusque dans le dernier geste, précisait Quentin Hospied. Mais clairement, Manage est une très très bonne équipe. Elle ne compte pas de joueurs qui sortent vraiment du lot mais c’est costaud, ça joue bien et juste. On a galéré pour lui tenir tête, signifiait le médian offensif du Pays Vert. Il fallait tenir bon et attendre que l’orage passe pour saisir la moindre opportunité pour faire mal. C’est ce qu’on a très bien fait ! Ouais, le hold-up est juste parfait car on ne mérite pas cette victoire !"

Parfois, tout s’inverse…

Il est vrai que, ce dimanche, les Athois ont donné l’impression d’avoir braqué la banque, se contentant d’une occasion pour remporter une victoire flattée. "À partir de la 70e minute, on a senti un petit relâchement dans le chef de Manage, disait Guillaume Fiévez. Notre adversaire avait beaucoup donné sans trouver récompense à ses efforts et on a vu que ça jouait dans sa tête ! Sur une occasion, on commet le hold-up. Et quel hold-up ! Mais c’est le foot qui veut ça ! Au vu des 75 premières minutes, personne n’aurait misé sur un succès de notre part. Puis, il y a eu un tout petit temps fort de notre part. Et il y a des jours où il n’en faut pas plus pour être décisif. Sept jours plus tôt, on avait ultra-dominé Jodoigne sans jamais marquer. Ici, on a été dominé mais on a scoré. Un match n’est jamais l’autre !"

Cinquième clean-sheet

Avec trois points de plus, le Pays Vert monte sur la deuxième marche du podium, à quatre points d’Onhaye, un leader qui a perdu ses premières unités, accroché par Monceau, mais n’a toujours pas encaissé le moindre but ! Avec ses deux goals pris après sept journées, Ath n’a quasi rien à lui envier. Et si elle pointe aujourd’hui si haut au classement, l’équipe de Pascal Verriest le doit bien à sa défense et à son gardien Guillaume Biévez. "C’est mon sixième match (NDLR: c’est Charlo qui avait joué en ouverture de saison à Saint-Symphorien) , et le cinquième avec une clean-sheet au bout. Ça marche super-bien avec ce quatuor (NDLR: composé d’Isen Leleu, Melvin Bonnier, Thomas Druart, Chris Nzuzi) devant moi. On se fait confiance. Je sais qu’ils sont là pour moi et ils savent que je suis là pour eux. On sait qu’une bonne équipe repose avant tout sur une bonne défense. Je pense qu’on l’a trouvée. Maintenant, il faut bosser offensivement, car il y a encore une trop grande différence entre le nombre d’occasions qu’on se crée et le nombre d’occasions que l’adversaire se procure."

Dupont, la bonne option

Son équipier de l’attaque Sacha Cortvrint confirmait: "Il y a matière à bosser devant. On a encore trop du mal à se trouver, voire à se comprendre. Mais on va y arriver, il n’y a pas de raison. On avait su le faire en battant Monceau 0-3. Pourquoi ne saurait-on pas récidiver ?"

Dimanche, sans les changements de Pascal Verriest, on se demande si le 0-0 ne serait pas resté d’actualité. "Il fallait changer un truc dans le milieu, car on souffrait de trop. Adrien Vallera avait pris une jaune et je le sentais un peu nerveux. Je ne voulais pas me retrouver à dix, d’où la montée de Victor Dupont. Il joue peu, c’est vrai, mais on connaît ses qualités. C’est un bon défenseur athlétique qui sait se débrouiller dans le milieu. Il a offert ce génial assist à Cameron Bamenga qui a transformé notre seul tir cadré en goal."

Un Victor Dupont qui se plaisait à en sourire: "Ça fait plaisir ! Comme quoi tout arrive un jour. Mais je suis déjà prêt à repartir en P3", se marrait-il.