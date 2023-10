À l’image de l’équipe de Tournai, Noah a mûri…

Le coach adverse ne pouvait digérer l’exclusion de Jurdan peu avant la pause, la trouvant "absolument" scandaleuse. De la tribune franchement, elle nous semble tout à fait logique. Strobbe dépasse son opposant qui se retourne pour l’arrêter – c’est du pur antijeu ! – et si on commence à dire qu’on peut accepter ça une fois et ne donner que la jaune, c’est la porte ouverte à tous les abus. À la limite, ses équipiers étaient plus remontés que lui qui savait ce qu’il avait fait. Puis, sa sortie précipitée et obligée ne peut expliquer la défaite, on n’a jamais eu l’impression que Stockay jouait à dix, les visiteurs continuant à contrôler la partie – tout en l’emportant légitimement le plus de temps possible – pour conserver l’acquis.

Comme les Sang et Or il y a quelques semaines, ce sont les faits de jeu qui ont précipité la perte adverse: un ballon dévié par Henry sur l’égalisation et un cafouillage sur le second de Destrain à la bonne place comme un vieux renard des surfaces.

Une délivrance !

Justement, qui aurait cru voir Noah Amury égaliser tandis que son dernier but datait de très longtemps. "Sasha Henry contrôle de la poitrine, le ballon me revient, je l’envoie au-dessus de mon défenseur avant de tirer. Je suis très content parce que j’ai énormément travaillé pour en arriver là. On a eu du mal à trouver les espaces sur les côtés. On aurait pu s’énerver mais on a réussi à garder notre calme. Après l’erreur individuelle qui a amené le but de Stockay, on est revenu avec un mental d’acier et on a réussi à passer devant."

Thambwe (r)assure…

L’avant revenait sur un début de match catastrophique et une erreur à nouveau évitable: "On ne concède rien à l’adversaire avant d’offrir le but. On donne de trop ce qui nous oblige à chaque fois à revenir."

On se demandait si l’entraîneur tournaisien allait remettre Yohan Brouckaert en défense – place à l’expérience – ou choisir une autre solution. En fin stratège, il aura permis à Anthony Thambwe de retrouver les joies d’un match complet: "J’ai fait du mieux que j’ai pu, nous souriait le défenseur central. Ça fait énormément de bien de revenir parce que je n’avais pas été épargné par les blessures. Je pense avoir fait ce qu’il fallait mais il faut continuer sur cette lancée." Il revenait sur la phase ayant amené le but de Stockay: "Je ne sais pas ce que je dois faire parce que la balle passe vraiment entre les deux et j’ai un joueur dans mon dos que je dois suivre."

Et après une telle prestation, lorsqu’on lui dit qu’un Luigi Nasca aura du mal à ne pas le conserver sur la pelouse à La Calamine, il esquive joliment: "Si je dois sortir, je le ferai, si je reste tant mieux. Le plus important reste le collectif." On regarde alors Sasha Henry qui se marre juste à côté: "Moi j’appelle ça de la belle langue de bois ! Et dans la voiture, en retournant, il me dira tout autre chose !" Non, sans blague ?