Le chemin de croix se poursuit pour l’Essor où on se dit que la montée ressemble de plus en plus à un cadeau empoisonné.

Cette semaine, c’est Prayon, qui disposait d’un bilan de deux victoires en quatre sorties, qui est venu dicter sa loi au hall Satta. L’entame de match est clairement en faveur des visiteuses qui impriment directement un gros rythme. Templeuve offre une belle réaction mais les visiteuses parviennent à creuser un bel écart avant la pause grâce à quatre triples réussis. La deuxième période n’est pas plus réjouissante, Prayon ayant tout le loisir de gérer son avance pour s’imposer logiquement. "Nos adversaires étaient plus grandes, plus vives, plus physiques et plus expérimentées. Pour ne rien arranger, nous avons affiché trop de carences offensives et avons manqué de qualités pour émerger", soulignait Alex De Witte qui relève quand même des progrès réels dans le jeu et quelques satisfactions plus individuelles comme l’excellente prestation de Sophie Deglé.