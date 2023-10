Tournai battu 10-13 par Malines: vraiment dommage!

Il y a des débuts de saison qui sont plus compliqués que d’autres ! Une fois le calendrier de la Superligue dévoilé en août, à Tournai, on savait pertinemment que les quatre premières journées ne seraient que labeur sur labeur surtout au regard de la situation de l’équipe avec un nouveau coach à mettre en place et un effectif à remettre au goût du jour, les Carrez, Leseney, Baouche, Boussard, Hirbek, Delaby, Boulogne ayant quitté le navire en cours ou en fin de route. À la barre, il faut le temps que le changement de capitaine se fasse, Sam Gomez ayant décidé de mettre le polo de côté, Simon Van Coppenael est là pour amener sa touche personnelle même si ses débriefings d’après-match semblent tout aussi longs que ceux de son prédécesseur. "Si pas plus longs", en rigolait son capitaine – dans l’eau ! – Justin Kubat, double buteur samedi soir contre Malines.

Deux buts qui n’ont pas suffi pour battre les Pirates, ce qui permet à ceux-ci de poursuivre leur sans-faute, et ce qui contraint surtout Tournai à ne pas décoller, ses duels face à La Louvière, Courtrai et Anvers s’étant également soldés par des déceptions. Du moins dans le résultat ! "Car, hormis la semaine passée à Courtrai, on n’a toujours répondu présent, ne nous manquant que peu de chose pour faire mieux", nous signalait Guillaume Kubat, l’un des tout bons Tournaisiens.

"Arrêtez vos conneries !"

Si le marquoir affichait 10-13 au coup de sifflet final, le CNT a longtemps accroché de manière plus insistante le RSCM. Il a même été devant à plusieurs reprises. Dès le début de match, lorsque les Mehdi Sidhoum et Hector Droulez faisaient grimper le score à 2-0. Mais plus réaliste, l’adversaire ne paniquait pas et inversait la tendance, mettant le 2-3 à huit secondes de la sonnette pour voir des locaux très mal payés aller écouter les consignes de leur coach. "Vous allez arrêter vos conneries (sic), oui ? Il faut vous réveiller, ils ne sont pas plus forts", s’égosillait Simon Van Coppenael.

Albert Minet le démontrait en égalisant. Mais Malines profitait de chaque occasion pour faire très mal (3-5). Au lieu de baisser la tête, le CNT l’a relevée à merveille et Guillaume Kubat plantait la première de ses trois roses pour réduire au minimum l’écart à mi-match. "On va s’imposer, glissait alors François Droulez, le responsable de la section polo du club tournaisien. Et je vous annonce même le score: 11-9 !"

Un enthousiasme de rigueur vu la bonne tenue de ses troupes qui reprenaient parfaitement bien. Les pivots Mehdi Sidhoum et Jules Keunebrock faisaient le boulot en contraignant leurs chiens de garde à mordre trop illicitement. Justin Kubat et Hector Droulez prenaient leurs responsabilités sur péno pour placer les leurs devant: 6-5. Ça se rendait coup pour coup avec Justin Kubat qui montrait encore l’exemple et Albert Minet qui lui emboîtait le pas: 8-7.

"Manque de maturité"

L’ultime quart-temps était celui de trop pour un CNT qui vivait cinq dernières minutes compliquées, coulant sous les coups de butoir des Claes, Logovic, Horvath alors que seul Guillaume Kubat arrivait encore à tromper la vigilance de Forceville (10-13). "Il a manqué un peu de maturité, de physique et de l’expérience, notait le numéro 6 du CNT. À un moment donné, on a les occasions pour creuser un trou plus conséquent qu’un but qui nous laisse à la merci d’une équipe aussi roublarde que Malines. C’est frustrant car, dans le jeu, on fait des progrès, on rivalise avec les équipes qu’on annonce dans le Top 5 mais il n’y a pas de récompense. La Louvière, Anvers et Malines, ça fait trois bonnes prestations pour autant de défaites. On est déçu ! ici, on est frustré en plus, car il y avait la place pour mieux mais on ne s’avoue pas vaincu, le calendrier était horrible jusqu’à maintenant. Tielt arrive, on aspire à enfin gagner. On a la rage, on veut faire un truc de bien."

Quant à son dirigeant "Big" Droulez: "Là où on frappe les poteaux, les roublards Malinois marquent. Dommage car il y a la place pour mieux ! Mon prono était mauvais. Pourtant, à 9-8, j’y ai vraiment cru !"