Invaincus, les Mafflous avaient l’occasion de poursuivre leur belle série dans la capitale. Si le début de rencontre est idéal avec un 9-20 à la fin du 1er quart, nos régionaux perdent le fil du match. Schaerbeek, qui avait déjà perdu deux fois cette saison, montre plus d’envie et se rapproche au marquoir malgré les quatre triples de Sciuto dans le 2e quart. Si les visiteurs comptent toujours 6 points d’avance à la demi-heure, ils s’écroulent dans la dernière période en n’inscrivant que six points et finalement s’incliner sur le fil. "Que dire sur un tel match ? J’étais présent mais les joueurs n’y étaient pas. Quand on mène largement, il ne faut pas oublier qu’un match se joue pendant quarante minutes. cette défaite est vraiment à mettre sur le compte des joueurs qui ont salopé le match et les absences des Laloy et Dubuisson ne constituent nullement une excuse", se lamentait, fâché, Patrick Verdun.