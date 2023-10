Les Kainois avaient un beau coup à jouer dans ce sommet de R1. Hélas, les locaux entrent très mal dans la partie, concèdent 28 points dans le 1er quart et se lancent dans une course-poursuite compliquée. "On a bien resserré et nous sommes repassés devant de dix points mais il nous a manqué du rythme et du physique", explique Mathieu Bocquet qui ajoute que plusieurs témoins confirment que des points marqués par son équipe ont été attribués par erreur à Aubel. Un peu trop pour une équipe qui devra réagir vendredi à Sprimont B où on redoute déjà que des renforts de N2 puissent venir faire pencher la balance. Reste qu’on évoque aussi un manque de présence aux entraînements du mardi, ce qui complique forcément les choses pour un groupe habitué à contenir ses adversaires à moins de 70 unités et qui vient de concéder plus de 80 points deux fois d’affilée.