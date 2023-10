Obigies B – Herseaux B 2-6

Devant une belle chambrée de supporters, les Obigeois n’ont pu opposer que leur courage face à une formation herseautoise d’un niveau supérieur. D’entrée de jeu, les visiteurs ont pris les choses en mains en inscrivant quatre buts durant les vingt premières minutes par Faria à deux reprises, Falcao et Gomes sur penalty. À la reprise, Vandenhove inscrivait son petit but hebdomadaire sur corner. Faira et Moulay aggravaient la marque après l’heure de jeu et c’est finalement sur un dernier envoi victorieux d’Altruy que se clôturaient les débats. Obigies n’a pas à rougir d’une telle défaite face à un adversaire bien renforcé par des éléments du noyau A.

Rumes – Templeuve B 2-2

Après trente secondes, les Rumois héritent d’un penalty qu’ils ne parviennent pas à transformer. Sur ce fait de match, le leader est doublement perdant puisque le défenseur visiteur, auteur de la faute de main, n’est pas exclu. À la sortie du quart d’heure, Lefebvre fait 0-1. Rumes parvient néanmoins à égaliser juste avant la pause par Hoel. À la reprise, Bocquet redonne l’avance à ses couleurs sur un penalty totalement évitable. À l’heure, le missile de Santy s’écrase sur la latte et Ogé touche du bois quelques minutes plus tard. Rumes insiste et trouve la récompense de ses efforts à dix minutes de la fin par Hoel, sur assist de Lemoine. Dominer n’est pas gagner !

Brunehaut – Risquons-Tout B 2-1

Le ballon du match est offert par "L’étang du Marais" à Hollain et le café "À l’évidence". Plus présents, les Hurlus ouvrent la marque au quart d’heure par Delcroix suite à un cafouillage dans le rectangle. La réaction locale survient après ce but d’ouverture mais les tentatives de Chantry, Dingenen et Guelton restent vaines.

À la reprise, les Hollinois prennent le dessus et trouvent la récompense de leurs efforts l’heure de jeu par Bricou, à l’affût d’une frappe de Dingenen repoussée par le gardien. Trois points précieux face à des visiteurs qui méritent mieux que leur classement actuel.

US Mouscronnoise – Ere B 2-0

D'entrée de jeu, Atanso prend la défense visiteuse de vitesse pour l’ouverture du score. Mouscron gère son avance et double la mise à l’heure par Nkouka. Les locaux ont l’occasion d’enfoncer le clou à plusieurs reprises mais le score n’évoluera plus.

Nouvelle victoire qui permet aux hommes de David Leclercq de grimper sur la troisième marche du podium en compagnie de St Jean.

Hérinnes A – Montkainoise B 4-0

Avec le retour de certains cadres, les locaux retrouvent de l’allant. Au quart d’heure, Guenoune déflore la marque. Il est imité par Detrait dix minutes plus tard. La seconde période est dans la lignée de la première avec une équipe locale qui plie le match à l’heure de jeu par G. Safar. Les Kainois baissent les bras et encaissent un dernier but signé Chouia à dix minutes de la fin. Il faudra à nouveau compter sur les Hérinnois dans la course aux belles places.

Taintignies B – St Jean 0-5

À la 25e, Cuignet ouvre le festival offensif. Les jeunes locaux tiennent la distance jusqu’à vingt minutes du terme avant de s’écrouler trop sévèrement. Les quatre derniers buts de St Jean ont été inscrits par Kurundzi (2), Bausier et Renard.

Bléharies B – Néchin B 1-5

À la sortie du quart d’heure, Hempte et Cousin avaient déjà plié les débats. À la reprise, Néchin aggravait la marque par Hempte et Lecoustre. Baisieux sur penalty sauvait l’honneur de ses couleurs mais le mot de la fin revenait quand même au Néchinois Clarisse qui fixait les chiffres à 1-5.

P4B: Wodecq conforte sa deuxième place

Wodecq – Flobecq 3-1

Dès la 8e, une combinaison entre Decroie et Deparis est conclue par Droogmans. Wodecq double la mise à la demi-heure par Decroie, sur assist de Deparis. Enfin, juste avant le retour aux vestiaires, Deparis met son équipe sur le velours. À la 65e, alors que le match commence à se tirer en longueur, Maquet relance son équipe sur penalty. Wodecq a assuré l’essentiel dans un derby qui ne restera pas dans les annales du football. Dimanche prochain, place au match au sommet avec un déplacement à Molenbaix, le leader de la série.

Anvaing B – Ellezelles B 2-3

En mode touriste, Anvaing encaisse trois buts durant la première demi-heure par Cauchie, Hajaje et Guelluy. Dans les cordes, les visités remontent sur le terrain avec de meilleures intentions et refont rapidement surface par Dufranne. À la 80e, Hanon rapprochent ses couleurs de l’égalisation. Trop tard cependant pour espérer mieux. Il faudra tirer des enseignements de cette défaite inattendue.

Houtaing – Havinnes B 1-2

Au quart d’heure, Fontaine profite d’une première sortie de défense pour ouvrir la marque (0-1). Le score n’évoluera pluss jusqu’au repos malgré un envoi de D’Hautcourt repoussé par le montant adverse. De retour sur le terrain, Houtaing encaisse rapidement un deuxième but signé par le même buteur. Les locaux reprennent espoir à un quart d’heure du terme par Barbieux. Malheureusement pour eux, la fin de match n’apportera rien de concret. L’envie était bien présente mais ça bloquait toujours aux abords du grand rectangle adverse comme c’est souvent le cas depuis le début de saison.

Molenbaix B – Hérinnes B 7-0

Promenade de santé pour les Cellois, solides leaders, qui recevaient Hérinnes B, avant-dernier. Au repos, le marquoir indiquait déjà 6-0. "Même si ça m’ennuie de dire ça de nos voisins avec qui nous nouons d’excellentes relations, il y avait une grosse classe d’écart entre les deux équipes ce dimanche", rapporte Frédéric Agboton, l’entraîneur de Molenbaix B. Les buts ont été signés Christian Etoughe Ndong, Simon Bayart (3) et Anthony Dujardin (3).

Vaudignies B – Velaines B 0-0

Nul logique au terme d’un match relativement pauvre en occasions. " Bien sûr, il y a eu quelques opportunités de chaque côté, mais rien de transcendant, estime Stéphane Bossart, le correspondant qualifié de l’AS Vaudignies.

Le premier qui allait marquer se serait à mon sens assuré de la victoire finale, mais personne n’y est finalement parvenu."

Thumaide B – Barry 1-1

Après une première période sans but, Barry réussissait à prendre l’avantage en tout début de seconde période via un penalty transformé par Jordan Garain. "Penalty qui m’a d’ailleurs semblé léger, estime Stefen Ashman, l’entraîneur de Thumaide. Cinq minutes plus tard, l’arbitre a d’ailleurs laissé le jeu se dérouler après une faute similaire au milieu de terrain." Thumaide égalisait à un quart d’heure du terme sur un coup franc de Thibaut Maes qui allait se loger en pleine lucarne. Un point au goût de trop peu pour le coach local. "Barry a dominé la première période, mais nous avons eu les occasions pour l’emporter, surtout en fin de match. Tant pis…"

P4C: Vaudignies continue sur sa belle lancée

Meslin B – Hensies B 1-1

Tout s’est joué dans les 20 dernières minutes de la rencontre. Quentin Dusautois, monté au jeu dix minutes plus tôt, a d’abord mis Hensies B aux commandes à la 70e. Les Meslinois se sont ensuite arrachés pour sauver un point par l’entremise de Brice Bousez, buteur à la 80e minute. "Sur un excellent ballon déposé sur la tête de mon défenseur central par Lucas Lunetta, précise Cédric Baron, le coach de Meslin GM. Un résultat un peu frustrant tout de même parce que nous dominions avant d’encaisser. Mais heureusement, cette fois, nous avons sauvé un point."

Thulin B – Vaudignies A 1-5

Il n’a fallu que cinq minutes à Vaudignies pour ouvrir la marque par l’entremise d’Hugo Cicigoï. Thulin B répliquait et égalisait à la 20e minute sur un coup franc qui constituait sa seule véritable occasion de la première mi-temps. "Le tournant du match se situe à la 40e minute, quand un joueur adverse a été exclu pour un tacle assassin, raconte Arnaud Gain, l’entraîneur vaudignien. Après avoir loupé une flopée d’occasions en première période, nous nous sommes reconcentrés pendant la pause. Ensuite, nous avons déroulé, passant de 1-1 à 1-4 entre la 45e minute et l’heure de jeu grâce à des buts de Joram Mastrosimone, sur penalty, Nicolas Kostenko et Alessandro Bertolutti. Valentin De Waele a ensuite fixé le score à 1-5 à la 82e minute. Une belle victoire, même si le score aurait pu être encore plus lourd."

Wiers B – Belœil B 0-4

Le 0-1 par Thobias Ratajczak à la 44e minute a conditionné le reste de la rencontre. "Sur un coup franc bêtement concédé, râle Frank Castelain, le coach wiersien. Pourtant, à ce moment-là, je n’étais pas inquiet. Mais trop de nonchalance et des erreurs défensives ont provoqué notre perte en seconde période." Des errements qui ont permis à Xavier Olivier aux 71 et 76es minutes et à Émile Ntayoudom Noutsa, à la 90e, d’offrir à la RUS une victoire facile dans les chiffres.

Lens B – Pommerœul B 2-0

Lens B ouvre le score à la demi-heure de jeu sur une frappe lointaine. Les Lensois scellent ensuite leur victoire à un quart d’heure du terme suite à une mésentente dans la défense de Pommerœul. "Ce n’était pas un grand match et il n’y a d’ailleurs pas eu beaucoup d’occasions franches à comptabiliser, juge Kevin Schatteman, le capitaine visiteur." Mais dans l’ensemble, Lens a montré plus d’envie que nous."