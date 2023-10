Velaines A – Rongy 7-0

Rongy se présente solidaire et combatif face à une formation de Velaines concernée par son sujet. À la 10e, Manteau file sur l’aile droite et cède à Devos qui ouvre la marque en deux temps. Au quart d’heure, un coup franc de Defrenne vient nettoyer la toile d’araignée. À la 27e, Bourichon part dans le dos de la défense pour inscrire le numéro 3, score à la pause. Après quelques arrêts du gardien visiteur en début de seconde, Velaines va dérouler. Chelbi qui venait d’entrer au jeu fait 4-0 et Van Rillaert plante le 5-0. Bourichon inscrit le numéro 6 et offre la dernière rose à Chelbi sur un véritable plateau d’argent. Une victoire logique face à une équipe de Rongy s’étant présentée déforcée, sans toutefois fermer le jeu.

FC Tournai B – Béclers 2-0

Béclers dégaine en premier et Deparis est tout proche d’ouvrir le score à deux reprises. Tournai impose alors son jeu et est récompensé à la demi-heure par un but de Laouadi. Ngoyndaya et Lechantre ont de belles possibilités de doubler cet écart, sans succès. La seconde période est moins disputée, Béclers domine légèrement. On en profite à Tournai pour donner le baptême du feu au jeune Paul Legeai, 17 ans, qui s’en tirera très bien pour une première apparition chez les "grands". Alors que Béclers joue un corner à la dernière minute, un contre rapide est ponctué par Hakimi qui fixe les chiffres.

Montkainoise A – Péruwelz B 4-0

Une période initiale assez équilibrée qui verra le visiteur Lionaise toucher la latte. Après les citrons, les locaux font entrer Castellain au milieu et la partie va alors s’animer. Suite à une faute sur Boulanger, Lefebvre fait 1-0 sur penalty. Rawagh isole Noiret pour le 2-0. À la 75e, Boulanger frappe au but, le gardien repousse et Lefebvre est idéalement placé pour inscrire le 3-0. À la 85e, Noiret presse le gardien et inscrit le dernier but de la rencontre.

Risquons-Tt A – Escanaffles 4-2

Leclercq ouvre le score au quart d’heure en faveur des visiteurs. À la 35e, un coup franc de Lopes est repris de la tête par Fleurman qui égalise. Le même Lopes est encore au coup franc à la 42e, El Hedad le dévie de la tête vers Guerar qui termine le boulot d’un plat du pied. À la 54e, Guerar profite d’un contre pour faire 3-1. À la 63e, Guerar est cette fois à la passe décisive vers Millecam qui fait 4-1 de la tête. Imloul va diminuer l’écart via la conversion d’un coup de réparation à la 85e.

Pays Vert B – Estaimbourg B 2-3

Au quart d’heure, une faute sur Collie, dans la surface de réparation, débouche sur un penalty que transforme Dubois. À la 20e, un corner de Van Nieuwenhove est repris par Collie qui double les chiffres. Deux minutes plus tard, Peters profite d’un long ballon pour diminuer l’écart, c’est 2-1 à la pause. Les visiteurs vont égaliser via un penalty transformé par Peters. Sur un corner suivi d’une véritable partie de billard, Dubly va permettre à Estaimbourg de remporter la totalité de l’enjeu.

Biévène – Bléharies A 2-1

À la demi-heure, un centre de Risselin est repris du revers du pied par Van Coppenolle qui débloque le marquoir. On parle alors d’un léger ascendant des locaux durant le premier acte. Une main dans le rectangle, à la 72e, débouche sur un penalty que ne se prive pas de transformer Marghem. À la 87e, une passe en profondeur de Risselin arrive chez Van Coppenolle qui inscrit son second but.

RUS Tournai – Taintignies A 1-2

À Tournai, on se dit mal payé au vu de la prestation. Mais elle laisse entrevoir de belles possibilités pour la suite au vu de l’engagement. Via une récupération basse, à la 10e, Manteau file vers le but et fait 1-0. À la 14e, un défenseur rate son intervention et Menet est tout heureux de filer vers les cages adverses pour égaliser. C’est 1-1 à la pause, sans que le danger soit encore porté devant l’un ou l’autre but. À la 70e, sur une action en contre très rapide, Lecroart s’en va faire 1-2. Tournai pousse durant le dernier quart d’heure durant lequel un tir de Manteau passera de peu au-dessus de l’objectif.

FC Luingne B – Thumaide A 1-0

À la 16e, une récupération haute de Verbeke arrive chez Lavens qui inscrit le seul but de la rencontre. Batteur aura deux belles occasions durant la première période. Lors de sa première possibilité, il voit Gorez s’interposer de belle manière et c’est un défenseur qui vient le contrer par la suite. À la reprise, Thumaide revient avec beaucoup d’envie, sans se créer d’occasion pourtant. Le jeune Dropri se mettra en évidence chez locaux et ce pour sa première apparition en équipe fanion.

P3B: Chièvres impitoyable avec la lanterne rouge

Isières B – Ent. Mons Nord A 1-4

Isières débute par une nette domination mais doit attendre la 38e pour voir Peltier mettre fin à un cafouillage sur une remise en touche. Dernoncourt croit doubler la mise mais un défenseur replié sur la ligne dévie in extremis son tir. Après les citrons, c’est au tour de Vanderroost de croire au but, cette fois c’est le gardien visiteur qui le met en échec. Cette action aura le don d’éteindre l’envie de jouer des locaux qui vont se prendre un triplé de Delys dans la vue en l’espace d’un quart d’heure. Legrain aggravera encore les chiffres à la 87e.

Flénu B – Meslin GM A 1-1

Delneste rate le 0-1 d’entrée, son envoi allant percuter le piquet. Ce sera là la seule action valable d’une première période assez terne. Meslin domine après les citrons mais se fait surprendre sur la première occasion de locaux qui prennent les devants par Munafo. À la 72e, un coup franc est dévié par Delneste qui mystifie le gardien et égalise. Il faudra un gros arrêt de Jonckers par la suite, alors que Delneste a eu le but de la victoire au bout des crampons.

Pommeroeul A – Espagnola 4-1

Une superbe première période des locaux qui n’ont pas laissé leur adversaire respirer durant le 1er quart d’heure. Manno sert Messina dès la 2e pour l’ouverture du score. À la 12e, c’est Manno qui double la mise d’un joli tir enroulé. À la 15e, Tsekouras isole Messina pour le 3-0. Cammarata touche ensuite le piquet, tandis que Manno échoue à deux reprises sur le gardien. Mairesse fait 3-1 en inscrivant le penalty consécutif à une faute du gardien. Messina va clôturer les chiffres à la 75e.

Chièvres – Lens A 8-1

Pour la première fois de la saison les Aviateurs pouvaient aligner leur équipe complète avec le retour des vacanciers et autres blessés. Par des phases bien travaillées en semaine, les locaux vont s’envoler au marquoir avec des buts de Di Pietro (2), Plinguier (3) et Duhaut durant la première période. Le jeune Sallesse, 18 ans, a pu faire ses grands débuts en équipe première après la pause qui verra encore Plinguier et Goret ajouter des roses au bouquet déjà bien chargé. Jacob diminuera la sévérité de la punition.

P3C: Enghien apprend dans la défaite

Enghien B – FC Havré A 1-3

Dès la 3e, un débordement sur la gauche est mis à profit par Tulewicz pour faire 0-1. À la 42e, un dégagement du gardien surmonte la défense locale pour arriver chez Alfano qui n’en demandait pas plus pour doubler l’écart.

Enghien subit sans pouvoir trouver de solution offensive. Après la pause, un défenseur trompe son propre gardien et c’est 0-3. Coudoux va diminuer l’écart en exploitant bien une passe dans sa course. Il faudra un gros arrêt du gardien visiteur pour que la différence subsiste par la suite.