"C'est la première fois qu’on prend des points deux fois d’affilée, c’était l’objectif surtout face à une équipe d’Enghien qui n’a pas les mêmes objectifs que nous, indique Yves Moreau. Vu le scénario et les circonstances, on peut dire qu’on a pris un bon point même si on a eu plus d’occasions". Schreyers parti à l’extrême limite du hors-jeu se joue de Delvingt dès la 3e avant de trouver le piquet vingt minutes plus tard. Il adresse ensuite un centre parfait sur la tête de Moreau qui place à côté. Un tir de Görtz est encore dévié en début de seconde période avant qu’Enghien ne revienne aux affaires et n’égalise via un tir dévié de Staessens à la 56e. Les visiteurs insistent avec Piette et Ritière avant que Paternostre ne touche la transversale. De Cnop est à deux doigts de tromper son gardien alors que Görtz dévie malencontreusement un dernier coup franc de Burgue qui prenait la bonne direction. Matthew Verhaeren acceptait volontiers le point. "Une unité importante vu les grosses occasions d’Ellezelles avant la pause même si elles partent toujours d’un déchet technique de notre part. On a eu du mal à trouver les espaces face à une équipe qui a joué avec son cœur en y allant dans les duels".

Estaimbourg – Obigies 4-0

Les locaux ont dominé de manière constante. Les premières occasions sont pour Clément, qui se frotte à Spreux, et pour Bangoura de peu à côté. À la 25e, Dubrulle reprend victorieusement de la tête un corner de Dekoster. Obigies se montre dangereux sur phase arrêtée à la 37e avec une occasion stoppée par Oliveira. Estaimbourg accentue sa domination en deuxième. Si Plumes force Oliveira à s’employer et répond à la belle tentative de Clément, Dubrulle fixe le gardien et fait 2-0 sur une récupération haute. Devianne d’un super tir et Clément sur une belle action collective fixent le score. Spreux sort un réflexe étourdissant sur une reprise de Dekoster et sort en corner une tentative de De Vos, bien servi par Claerebout. "Victoire indiscutable des Verts qui se sont bien repris après 3 matches sans l’emporter", conclut Philippe Bassilière.

Real B – Luingne 2-3

Lebsir ouvre la marque dès la 2e. Sur une belle action individuelle de Makoun qui frappe au goal, Danzo suit bien et égalise au quart d’heure. À la 33e, la Real touche la latte. "Le jeu était partagé en première, précise Ronny Roelen. Mais en deuxième, Luingne nous a un peu enfoncés". On prend les mêmes et on recommence: Lebsir puis Danzo portent le score à 2-2. Mais Berthe fraîchement monté au jeu en pointe inscrit le but victorieux à la 82e, d’une frappe hors du rectangle. "Sa hargne et son gabarit nous ont fait mal. Luingne n’a pas volé les 3 points mais quand on tient un nul à quelques minutes de la fin, on espère l’obtenir. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’on a fait jeu égal mais on a proposé du football".

Pays-Blanc B – Isières 3-1

"Notre première mi-temps était trop brouillonne, récapitule Alexandre Depraetere. Mais en deuxième on a rectifié le tir, en poussant une petite gueulante dans le vestiaire". Les Antoiniens se procurent quatre grosses opportunités avant de déflorer le score via un coup-franc de Rjillo à la 70e. Michel conclut un débordement dans la foulée pour inscrire le 2e but. Nzolele permet à son équipe de revenir dans le match sur pénalty mais un beau but de Delannoy tue tout espoir. "Sur l’ensemble de notre seconde mi-temps les trois points sont mérités. Il n’y avait plus qu’une équipe en 2e".

Templeuve – Esplechin 2-2

C'est un Jean-Do Vessié qui garde un goût amer qui fait le résumé. "Templeuve a joué avec son bonheur. On mène 2-0 à la 48e mais on perd en intensité alors que notre adversaire n’a jamais abandonné". En milieu de première période, un centre de Bariseau trouve la tête de Mbuy au second poteau pour faire 1-0. Au retour des vestiaires, Mestach trouve Andal qui déborde et sert Van Cauter qui pousse la remise en retrait dans les filets. "Notre première mi-temps était déjà insuffisante, avec un 2-0 qui doit tomber plus rapidement. On débute bien la seconde avec ce but mais ce n’est qu’à 2-2 qu'on a rejoué au foot". À la 60e, Vanstraesselle transforme un centre au sol de Bouzouagh depuis le 1er poteau. Et Planque, qui réceptionne un ballon entre deux défenseurs, croise du gauche pour obtenir le nul 10 minutes plus tard dans un match resté correct malgré la rouge directe puis celle en deux temps de Vanstraesselle et Debeuf.

Harchies – Wiers 1-1

"Je suis déçu de la prestation en première période, lâche d’emblée Jean-Charles Fabrel. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Wiers nous a posé beaucoup de soucis durant les 45 premières minutes, aurait pu marquer mais ne l’a pas fait. On a été meilleur durant les 45 suivantes mais c’est compliqué de gagner en ne jouant que la moitié d’un match". Les locaux ouvrent la marque par Gallo sur pénalty à la 66e mais Abidellah égalise une minute plus tard, seul face au but à la réception d’un centre. "On m’a dit qu’il y aurait une position de hors-jeu mais j’étais trop loin pour le confirmer. Cela n’empêche pas le fait qu’on ne doit pas prendre ce but, surtout à ce moment-là".

Herseaux – Anvaing 2-2

Julien Deconinck se montre positif à l’issue du partage de son équipe. "C’est un bon point dans le contexte d’un match où on est moins bien que d’habitude, face à une équipe courageuse qui n’est pas à sa place dans le bas de classement". Si Herseaux entame timidement, c’est bien Debailleul qui fait rapidement 1-0 sur un corner de Leva. Anvaing égalise sur corner par le biais de Descamps, après une première tête de Timmerman repoussée par Furlan. Sur une belle action collective, Hustache donne l’avance à Anvaing avant la mi-temps. "On se créée ensuite pas mal d’occasions, plus qu’Anvaing. Mais on peut regretter de ne pas les avoir marquées". Finalement Bracaval surgit en fin de match sur un centre pour pousser au fond son coup de casque.

Et.Ere A – St. Mouscronnois 1-3

"En jouant contre un ténor, on a concédé moins d’occasions que les semaines précédentes. Mes joueurs se sont appliqués, on n’a pas à rougir de notre prestation", commente Julien Dubois. Ouali débloque le match en deux temps. D’une frappe des 35m dans le plafond d’abord. Puis d’un magnifique assist entre les lignes pour Quique, pour répondre à l’égalisation d’Andrisse de la tête sur coup-franc. À la 35e, Seignez fait 1-3. "On avait accepté de refuser la possession en attendant un peu dans notre camp en première période. Le plan de jeu était de se montrer plus agressif après 60-70 minutes pour, qui sait, aller chercher quelque chose. On s’est quand même créé l’une ou l’autre occasion".