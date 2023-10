Arbitre: M. Vanobost. Cartes jaunes: Hennebicq, Di Lallo, Jean-Philippe, Ait Oudhia. Buts: 4e Milito (1-0), 13e Jean-Philippe (1-1), 22e Ait Oudhia (1-2), 44e Fretin (1-3), 45e Patternotte (2-3), 81e Poli (2-4). Péruwelz: Surmont, Hennebicq, Paternotte (66e Meziani), Milito, Sv. Leleux, Carruana, Ruggeri (53e Romano), Andry (53e Drouven), Assazock, Atieda, Delys (79e Panichi). Tertre-Hautrage: Collette, Fretin, Lai, El Araïchi, Heddadji, Wantiez, Di Lallo (73e Fassin), Poli (86e Leclercq), Jean-Philippe, Verstraeten, Ait Oudhia (59e Lericque).

Vainqueur de Gosselies, la semaine dernière, Péruwelz rêve de faire de même avec Tertre-Hautrage. C’est bien parti quand Milito trouve l’ouverture après cinq minutes. Le leader réagit rapidement mais Surmont repousse la tentative d’Heddadji. Il ne peut cependant rien sur l’essai de Jean-Philippe qui rétablit la parité au marquoir. Si la tentative de Verstraeten n’est pas cadrée, Collette doit se coucher sur le tir de Carruana. Mais c’est encore Surmont qui est battu par Aït Oudhia, Tertre passant devant.

Peu après la demi-heure, Ruggeri est contré dans le rectangle avant qu’Heddadji ne frappe au-dessus sur la contre-attaque. La conclusion est identique pour la volée de Poli. La fin de la partie est spectaculaire, Fretin aggravant la marque avant que Paternotte ne la réduise de nouveau avant la rentrée aux vestiaires.

La seconde période sera plus avare en termes d’occasions. Dès la reprise, Verstraetent perd son duel avec Surmont alors que le heading de Romano atterrit dans les mains de Collette.

Le marquoir reste inchangé durant de longues minutes avant que Poli ne mette fin au suspense de cette belle partie à neuf minutes du terme. Si Tertre-Hautrage a confirmé, s’il le fallait encore, qu’il serait le grandissime favori de la série, Péruwelz a rendu une copie sérieuse et généreuse.

"Je parle peu de l’arbitrage mais il y a deux actions qui influencent la physionomie du match. Un coup de coude qui amène le but égalisateur et un hands en notre faveur qui n’est pas sifflé. C’est vraiment frustrant. Pour le reste, j’ai vu un groupe qui s’est battu sur chaque ballon. Nous abordons un calendrier plus facile et nous devrions donc engranger des points", indiquait Jonathan Krys.