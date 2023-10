P1: Estaimpuis assoit sa supériorité au Vert Lion des Kainois

Le BCJS n’a pas eu besoin de temps d’adaptation pour rentrer dans le match. Dès les premières tentatives, les ballons rentraient. Émilien Carion était contraint de prendre un temps mort rapidement pour remettre l’église au milieu du village (0-8). "Je ne comprends pas pourquoi les gars se sont mis une pression face à cette équipe d’Estaimpuis mais il ne faut plus appréhender ce genre de match", prévenait le coach kainois. Malgré un pressing organisé, les locaux se faisaient punir à chaque perte de balle. La vitesse du BCJS leur permettait d’effectuer fréquemment des contres pour se donner 13 points d’avance à la mi-temps (33-46). Kain B fera encore preuve d’une grosse débauche d’énergie en seconde mi-temps mais c’était déjà trop tard pour les locaux. Les Gaulois ne rataient aucun lay-up et Demulder servait de métronome à la mène de cette formation. Raphaël Musy regrettait de ne pas avoir pu bousculer le système visiteur. "Nous avions beaucoup de blessures (Lamborelle, Delaere et Merlevede) et les adaptations n’ont pas suffi. Nous sommes tombés contre une belle équipe qui a gardé la maitrise. Ils ont imposé leur tempo sans que nous sachions y répondre. Nous restons confiants pour continuer à progresser."

À Estaimpuis, le train est lancé. Le plan pour atteindre les play-off ne subit aucun retard selon Guillaume Barbieux. "Nous ne nous cachons pas pour les play-off. Nous sommes deuxièmes et essayons de prendre match après match. On est forts en défense depuis le début de saison, ce qui me surprend positivement. Les ballons arrachés nous offrent de belles contre-attaques. Le travail des jeunes leur donne l’opportunité de prendre du galon." Rémi Fiévet fait partie des joueurs qui s’affirment au fil des matchs. "Les choses mises en place après la défaite contre Ressaix payent. Cela débouche sur de grosses victoires. Nous sommes une équipe qui court et notre rythme nous permet d’inscrire de nombreux paniers."