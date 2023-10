Scores: 13-19, 30-27, 35-37, 50-58. Kain: Vandendyck 0, L. Dubois 6, Vincent 6, François 2, M. Dubois 9, Vifquin 6, Van Neder 7, Horinque 8, Lourdel 10, Baudru 2, Corbanie 2, Holvoet 0.

Le TEF Kain partait déforcé dans la cité du Dragon. L’absence de Constance Delbecque venait s’ajouter à celle de Caroline Soudant, toujours blessée. Ces manques se sont démontrés sur le parquet montois puisque ce sont les locales qui menaient au score à la mi-temps. Kain a repris les commandes à temps pour ne pas subir une défaite qui aurait été contrariante. Ludo Peeters identifiait des errements tactiques comme responsables de cette frayeur. "Une fois que l’adversaire est passé en zone, on a mal joué. Les temps morts n’ont pas permis de rectifier les erreurs tactiques. Le match est resté serré et nous sommes allés chercher la victoire dans les dernières minutes. Le côté positif est que nous n’avons jamais lâché. Les filles ont fini par appliquer un système sur cette zone."

Pont-de-Loup B – Dottignies 91-51

Scores: 30-13, 45-31, 71-42, 91-51. Dottignies: Debaere 2, Coutigny 2, Narbond 2, Cousaert 20, Verzele 12, Vanhoutte 4, Ducoulombier 0, Bernard 2, Galé 0, Vandamme 7.

Le fait que la JS Dottignies doive patienter au-delà de cette rencontre face à Pont-de-Loup B pour s’octroyer sa première victoire n’est pas étonnant. L’ampleur de la défaite n’était pas en adéquation avec la copie rendue selon la capitaine Perrine Verzele. "L’écart de 40 points ne reflète pas la physionomie du match. On s’est bien battu mais leur défense était très agressive. On a su marquer suffisamment en travaillant face à leur repli défensif. Nous avons mis de l’intensité mais nous jouions contre les leaders donc nous ne pouvions pas faire mieux. On ne baisse pas les bras pour la suite." Dottignies reste dernier avec cinq défaites en autant de matchs. Geo Vandewiele, absent lors de ce déplacement, fera son retour samedi pour la réception de la JSE Enghien.

Leuze – Charleroi EPL C 53-75

Scores: 12-21, 22-42, 42-61, 53-75. Leuze: Tomala 3, Ramu 0, Fiacre 6, Vincent 13, Senelle 9, Geertsen 0, Wakwetolo 6, Van Ackere 12, Delaunoit 4.

Après une première défaite contre le TEF Kain la semaine précédente, les Leuzoises n’ont pas réussi à renouer avec la victoire contre une talentueuse formation carolo. Le coach Rudy Balcaen ne portait pas beaucoup de reproches à ses joueuses qui sont tombées contre plus fortes. "Les Ladies méritent leur victoire. Nous avions déjà 20 points en moins à la mi-temps et nous n’arrivions pas à garder notre marquage individuel. La tactique a changé à la mi-temps mais nous avons craqué sur la fin. Nous étions fatiguées car je manquais de joueuses. Nous avons eu des difficultés face à leur agressivité. Cela sera difficile également la semaine prochaine. L’espoir reste de mise car nous récupérerons ensuite Dutremez, Walnier et Tirabassi. Enfin, Tomala et Wakwetolo ont bien presté, c’est intéressant pour l’avenir."

JSE Enghien – CFB Fleurus B 81-44

Scores: 25-7, 41-21, 65-35, 81-44. Enghien : Pagliuca 4, Heuvelmans 4, Hotyat 14, Nadif 6, Godin 4, Vanmontagu 14, Pita Castro 2, Urso 10, Dambruoso 8, Gailly 13, Massamba Kololo 2.

Bien que Fleurus n’ait toujours aucune victoire à son compteur, le fait de gagner par près de 40 points réjouissait les Enghiennoises qui semblent monter en puissance au fil des matchs. L’entraineur Guy Despretz savourait ce succès, le plus large depuis sa prise en mains de l’équipe. "Nous avons été concentrés et rigoureux pour remporter ce match. J’ai dû resserrer les boulons dans le deuxième quart et j’ai essayé de nouvelles choses en faisant tourner l’équipe aux différents postes. Nous avons répondu présent mais nous devons travailler pour enchaîner. Nous travaillons bien en défense et l’attaque est un point faible que nous avons corrigé. Le rendement augmente et cette deuxième victoire permet de rentrer dans une spirale positive avant le prochain match contre Dottignies."