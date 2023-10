Scores: 13-10, 25-31, 40-49, 57-71. Arbitres: MM. Van Hoofstadt et Deham. Brunehaut: Nguwo 3+0, Bellanger 3+7, Huwé 0+1, Foutry 4+3, Blanc 4+5, Macziejewski 2+7, Giacomelli 5+3, Duffy 2+6, Dupont 2+0. Liège: Hambursin 3+3, Cop 0, Battiston 6+7, Godart 0, Kenny 6+2, Descamps 2+0, Franquin 11+14, Schwarz 0+7, Peeters 3+7.

C’est un Brunehall bien garni qui accueille le premier match à domicile des Lionnes qui profitent du soutien du public pour réaliser un excellent début de partie. Le 8-0 initial laisse rêveur, d’autant que Liège patauge et ne doit son salut qu’à sa réussite aux lancers. Brunehaut ne profite pas de son avance et le deuxième quart sonne comme un cruel retour à la réalité, les Panthers inversant la tendance en quelques minutes. La réussite à distance change de camp et les locales sont souvent trop tendres en défense. Le retour des vestiaires confirme les bonnes intentions locales. Le match monte en intensité mais Liège gère parfaitement son avantage sans parvenir à tuer la rencontre. Si Bellanger et Macziejewski retrouvent leur efficacité offensive, les Liégeoises s’appuient sur leur taille pour enfoncer le clou et remporter un succès mérité. Malgré le résultat négatif, la capitaine Delphine Blanc tenait à retenir du positif de cette soirée. "On oublie déjà que c’est une nouvelle équipe, qu’elle est en pleine reconstruction avec un nouveau coach qui nous demande de jouer de façon différente. On bosse bien et je suis certain qu’on va y arriver. C’est chouette d’avoir fait paniquer cette équipe de Liège mais je me doutais aussi que les visiteuses finiraient par retrouver leur efficacité offensive."

Le coach Jean-François Anderlin abondait dans le même sens en tirant des enseignements positifs de sa soirée. "Je suis battu mais malgré tout content car nous jouons à neuf et nous n’étions encore que six pour l’entraînement de vendredi. Avec un groupe très jeunes et plusieurs filles qui sortent de la catégorie U19, il est normal qu’on connaisse des hauts et des bas. Si le club avait mis les petits plats dans les grands pour cette première à domicile, on peut se montrer satisfait de ce qu’on a montré contre une équipe qui a fini quatrième du dernier championnat. Défensivement, on subit 17 rebonds offensifs des Liégeoises qui ont fait mal avec leur taille et là, on ne peut pas espérer de miracle avec le groupe dont on dispose."

Un groupe qui devrait prochainement s’étoffer, le club étant sur le point d’engager une meneuse étrangère qui devra à la fois mener la baguette et aider Eva Nguwo, brillante ce samedi mais sortie pour cinq fautes, à poursuivre sa progression au sein de l’élite nationale.