Sets: 25-22/25-17/25-13. DON BOSCO: G. Droulez, T. droulez, Vancoppenolle, Minet, Abdelkader, Noyelle, Dehaese, Lobo, Facon. Coach: Debliquy. PVTM: Cloosen, Collie, Delabassée, Delbecque, N. Denys, J. Denys, Himpe, Joye, Maillard, Martinez, Pypaert, Ryckebusch, Truye, Vanderhaeghe. Coach: Martinez

Au début, les deux formations, conscientes de l’enjeu, commettent pas mal d’erreurs, que ce soit au filet ou en zone arrière, à l’exception de Rémi Ryckebusch, le libéro visiteur. À 8-7, les locaux creusent un premier écart grâce à un Christopher Minet impeccable au filet et au service (15-12). En face, on tente d’arrêter l’hémorragie en sollicitant dès que possible Loïc Cloosen. Ce dernier rétablissant d’ailleurs l’égalité par de belles attaques en zone quatre et de bons services (16-16). Don Bosco ne se décourage pas et creuse à nouveau le trou grâce à la distribution très variée de Mathis Dehaes et à l’efficacité de Nathan Noyelle aux trois mètres (19-16). Dans le money time, la rentrée de Rémi Martinez et une certaine fébrilité en réception du côté visité retarderont bien un moment l’échéance, mais Don Bosco finira par s’imposer sur la deuxième balle de set (25-22). Le deuxième set débute avec un bon départ des Tournaisiens, qui laissent leurs adversaires sur place (16-9). Une série de services de Thomas Droulez enfonce le clou. Mouscron, où seul Loïc Cloosen tente de réagir, subit la loi d’un adversaire qui ne lâche plus rien (22-14). Et la fin de set n’est qu’une formalité (25-17). Mouscron, qui a changé de composition, Anthony Collie prenant la place d’Augustin Truye comme opposite, ne fait pas beaucoup mieux à l’entame de la manche suivante. Les Hurlus accumulant les fautes directes, se voient rapidement distancés par des locaux qui jouent beaucoup plus intelligemment (14-6). Et les quelques changements opérés par Rémi Martinez ne changent rien à l’affaire, surtout qu’en face, on sert de mieux en mieux (22-10). Le PVTM ne trouve pas la parade et les fautes directes s’accumulent, tant au filet qu’en zone arrière. C’est ainsi que la rencontre se terminera dans la confusion pour des visiteurs complètement dépassés. "On n’a jamais été propres dans aucun domaine, reconnaissait après coup Rémi Martinez. Certains ont peut-être cru qu’ils avaient gagné le match avant de l’avoir joué. Et les centraux n’ont pas été bons du tout: ils ont été bien trop attentistes au filet. Je dois bien avouer que les remplacements que j’ai tentés n’ont rien apporté. Les seuls qui ont joué à leur niveau, c’est Loïc Cloosen devant et derrière et Rémi Ryckebusch en réception", précisait encore, abattu, le coach hurlu.