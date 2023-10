Le Léo touche trois fois l'armure face à des Néchinois victorieux

La volée cadrée de Carlier après trois minutes est trompeuse. C’est bien Hornu qui entre mieux dans la rencontre, le coup-franc visiteur repris de la tête par Chikhi heurtant l’extérieur du poteau de Carnoy.

Le portier néchinois doit encore se montrer attentif sur un coup-franc flottant de D’Errico qu’il capte en deux temps. Néchin est dominé par le jeu technique d’Hornu. Pourtant, la touche locale déviée par Sakanoko permet à Dahamni d’armer une volée que Sius repousse avec talent.

Le Léo prend l’avertissement au sérieux mais manque encore de réussite lorsque D’Errico voit sa tentative heurter la latte puis la base du poteau avant de revenir dans le jeu. La dernière opportunité de cette période initiale sera encore hornutoise, le tir dévié de Crapez obligeant Carnoy à une nouvelle parade dont il a le secret.

On notera enfin la blessure au genou de Sakanoko juste avant la pause, l’attaquant s’écroulant lors d’un sprint offensif.

La reprise est plus équilibrée avec une équipe visiteuse mieux contrée par les locaux. Malheureusement, le spectacle s’en ressent, les occasions de but étant tout simplement inexistantes. Les quatrième et cinquième quarts d’heure s’apparentent donc à une bataille d’entrejeu guère ravissante.

Et pourtant, le but tombe: sur la première ope de cette seconde période, Fidalgo est d’abord contré par Sius avant de remettre en retrait vers Dahmani qui secoue les filets visiteurs. Cinq minutes plus tard, Sock Bapock croit rétablir la parité mais, pour la troisième fois de l’après-midi, c’est l’armature néchinoise qui renvoie l’essai visiteur !

Néchin se replie en défense et joue les contres. Sur le premier, Lecoustre tente un lob des cinquante mètres qui rase le montant de Sius. Sur le second, Lecoustre exécute tout le travail avant de centrer au second poteau où Dahmani doit simplement mettre le plat du pied pour libérer les siens.

À l’image du match, S. Benbouali ratera encore deux possibilités de sauver l’honneur…

Raphaël Meuret, le T2 hornutois, avait donc toutes les raisons du monde de se montrer déçu. "Celui qui marque gagne le match ! Néchin a eu une demi-occasion et a marqué deux fois. Nous en avons eu plus qu’eux mais ce sont les armatures qui ont renvoyé les essais ! C’est la dure réalité de la P1. Nous savions que nous n’aurions pas beaucoup d’occasions et qu’il fallait les mettre au fond. Malheureusement, cela n’a pas été fait. C’est le seul regret car mon équipe a fait le travail empêchant Néchin de se procurer une occasion durant une heure de jeu. La manière et l’engagement étaient présents: après plusieurs semaines d’attente, nous voyons enfin une formation solidaire qui se bat sur les ballons. Maintenant que nous avons trouvé les solutions défensives, nous allons continuer à travailler nos phases offensives pour que nous puissions enregistrer des résultats plus satisfaisants qu’aujourd’hui."