Juniors à Ploegsteert: Yaxano Smet, digne fils de son père

Très vite, le peloton décidait de mener un train d’enfer. La montée de la Hutte avec un passage vent de face avait raison des plus faiblards tandis qu’en tête, Lowiek Misseuw et Yaxano Smet, coéquipiers au sein de l’équipe Van Moer Logistics, décidaient de se faire la malle. Le duo laissait une belle impression tout en acceptant le retour de deux sociétaires du club de Meulebeke, Siebe Mortele et Seppe Leman. Le quatuor jouait au chat et à la souris avec le peloton qui se rapprochait à une quinzaine de secondes avant de se désorganiser. La prime de 100 € offerte par le comité des fêtes à un tour de l’arrivée motivait les hommes de tête qui choisissaient alors ce moment pour entamer la grande bagarre. Alors que Mortele était victime d’un souci mécanique, Leman plaçait une accélération tranchante et seul Smet pouvait répondre.

"J’étais le plus frais"

Dans la dernière ascension de la Hutte, c’est Smet qui y allait à son tour d’une attaque pour s’isoler et remporter sa troisième victoire de la saison. "C’était une course fatigante à cause du vent et de cette bosse à grimper à quinze reprises, mais j’étais visiblement le plus frais. Quand je suis parti avec mon équipier, nous savions qu’un peu d’aide serait utile pour résister au peloton pendant deux heures", commentait le citoyen de Kruibeke, fils de Guy Smet qui fut longtemps considéré comme le roi des kermesses en élites et espoirs mais s’est aussi distingué sur la scène internationale en remportant le Tour du Faso.

Dans les rangs régionaux, le bilan est assez maigre à l’issue d’une épreuve qui méritait un meilleur retentissement. Florian Delier finit à une belle sixième place qui ne semblait pas faire son bonheur. "J’espérais bien mieux mais l’entente n’était pas suffisante dans le peloton et je me sentais fort marqué. J’ai attaqué à plusieurs reprises mais je n’étais sans doute tout simplement pas assez fort pour revendiquer un podium", commentait le coureur péruwelzien qui portait le maillot de l’équipe Cannibal pour la dernière fois et espère rebondir en 2024 sous les couleurs de Sprint 2000 pour surtout briller sur les épreuves du calendrier international.