D3A ACFF: un incroyable Biévez écœure Manage, battu 1-0 au Pays Vert

Entre deux formations accrochées par moins fort – du moins sur le papier ! – une semaine plus tôt, la question était de savoir qui offrirait la réaction la plus efficace. Entre deux équipes proposant des stats d’avant-match donnant une idée claire et précise sur leur style de jeu – plus solide pour le Pays Vert qui n’avait encaissé que deux goals, et plus flamboyant pour Manage qui en était, avant le coup d’envoi, à 16 buts inscrits ! –, chacun se demandait aussi qui de la défense locale ou de l’attaque visteuse allait sortir vainqueur du duel opposant le sixième au deuxième, positions sur le coup de 15 h. Et la réponse 90 minutes plus tard: avantage à l’arrière-garde des Athois qui a toutefois été sauvée à de multiples reprises par un Biévez des grands jours !

"Je savais que j’allais avoir pas mal de boulot"

Ce ne sont pas moins de sept arrêts décisifs que le gardien de but du Pays Vert a sortis, écœurant des Manageois qui, à force de louper, ont eu droit à la monnaie de leur pièce. À onze minutes du terme, Bamenga crucifiait d’une jolie reprise Vanhecke contraint à du chômage technique jusque-là. Un but venu de nulle part, scellant une prestation offensive de bien piètre qualité. Mais comme un petit goal suffit pour gagner un match à partir du moment où ça tient le coup derrière, on ne retiendra volontiers que la victoire du côté des locaux.

En sachant toutefois que c’est par le chas de l’aiguille qu’ils sont passés ! Sans ce diable de Biévez dans les cages, aucune réjouissance n’aurait été possible. Avant le repos, c’est déjà quatre parades que le portier réalisait. Son envolée pour détourner la tête de Depril lançait le show à la 11e. Il se couchait ensuite sur la reprise de Di Vrusa. Il remportait son face-à-face avec Scohy à la 37e. Et juste avant de rentrer aux vestiaires, il se détendait pour dévier le coup-franc brossé de Papassarantis. "Dès mon premier arrêt, j’ai senti que les jambes répondaient et que les sensations étaient bonnes. Le genre de sentiment qui ne s’explique pas trop en fin de compte, commentait Guillaume Biévez à l’issue du match. Je savais bien, avant la rencontre, que j’allais être fortement sollicité. Je connais bien Yanis (NDLR: Papassarantis) et sa patte gauche. Si on lui donnait trop l’occasion de briller sur coup-franc, on allait être en difficulté. C’est ce qui s’est passé, on a été souvent en danger. Mais j’étais là pour faire mon job."

"On passe à la deuxième place mais il reste du taf"

C’est bien plus que le job que le gardien athois a fait ! En seconde période, il y allait d’autres réflexes étourdissants: à la 52e, sur une tête de Wildemeersch et, à la 73e, sur une tentative de Valcke. Et quand il semblait battu, son équerre et son poteau lui venaient en aide, Thibaut et Papassarantis touchant du bois. "Disons qu’un gardien en confiance provoque la chance ! Et c’est ce qui s’est passé cette fois ! C’est tant mieux pour moi, mais je ne me reposerai pas là-dessus. Dès le début de semaine, il y a de l’ouvrage à remettre sur le métier pour être prêt à enchaîner avec le match suivant. Je suis content de ce qui m’arrive, de ce qui arrive à l’équipe qui, si je ne me trompe, remonte à la deuxième place au classement (NDLR: il fait tout, Guillaume ; il arrête des ballons improbables mais dresse aussi de tête le classement général quatre minutes après la fin du match). Mais il reste du taf, notamment offensif."

Dans le dur jusque-là pour remonter efficacement les ballons, le Pays Vert profitait dès la 70e du coup de moins bien de son adversaire pour mettre le nez à la fenêtre. Une seule fois aura suffi, Bamenga délivrant ainsi ses couleurs fort bien payées pour le coup ! Un braquage à la paysverdienne.