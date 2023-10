D2 ACFF: Tournai met Stockay K.O. sur le gong ! (+ les changements gagnants de Luigi)

Thambwe relaie Diakhaby suspendu en défense centrale mais pour le reste, c’est la même équipe que celle qui s’est imposée face à Ganshoren alors que Manuel Valoir aligne exactement le même onze battu à Rochefort.

Contrôle et maîtrise sont les maîtres mots d’un premier quart d’heure pas désagréable à l’œil mais sans aucune occasion. La première est l’apanage de Stockay avec Jurdan qui trouve Caufriez dont la Madjer ne trouble pas un Gianquinto attentif. La réplique vient de pieds du duo Robail – Destrain mais Malory est sifflé hors-jeu. De très peu.

On le sait depuis le début de saison, les Tournaisiens l’ont déjà appris à leurs dépens, la moindre erreur se paie cash. Ainsi en est-il sur la passe en retrait mal ajustée de Piéraert sur laquelle Thambwe ne va pas. Boumediane récupère le ballon et lance Basha qui n’a aucune peine à ouvrir le score à la 24e !

Les choses s’enveniment quand Jurdan stoppe Strobbe d’une claque à cinq minutes de la pause ; l’arbitre donne jaune mais son juge de ligne lui signale via l’oreillette que le coup était volontaire. Luigi Nasca est lui aussi privé de banc pour être monté sur la pelouse.

Une frappe de Robail ouvre le bal de la seconde période, sans danger pour Alleri. Par contre, l’avancée de Caufiez qui lance Basha en profondeur nécessite uned belle intervention de Piéraert.

Tournai tente de profiter de sa supériorité numérique ; Holuigue centre parfaitement pour Destrain dont la tête ne passe pas loin de l’objectif. Stockay contrôle et tente de profiter des contres et est à deux doigts d’y parvenir à la 77e sur un ballon en profondeur de Boumediane pour Caufriez dont l’envoi file de peu à côté.

Tournai essaie, insiste, un tir de Cordaro passe à côté. Le temps passe et les Sang et or ne trouvent pas la clé. Sylla sollicite Alfieri avant que Henry ne dévie un ballon pour Amury qui ne se pose pas de questions et canonne pour égaliser à une minute de la fin. Stockay a pris un coup sur la tête et s’écroule quand Destrain expédie le ballon dans le but d’une crasse pointe, le ballon lui étant revenu après un cafouillage. Un dénouement une nouvelle fois incroyable !