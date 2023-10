Belœil ne sort pas de sa spirale négative car il prend trop de buts…

Perwez a disputé un début de match parfait pour mener 2-0 au quart d’heure avant de laisser Belœil revenir dans la rencontre. "Les joueurs se sont donnés corps et âme, on a bien joué, et même si on les a remis en confiance une fois que l’on menait 2-0, ils ont fait ce qu’il fallait."

Belœil est revenu à 2-1 en fin de première mi-temps, aurait pu égaliser à la reprise, mais le troisième but inscrit par Mba à vingt minutes du terme a plié la rencontre. "On s’en tire bien", admet Uytdenhoef, qui retrouvera son poste d’entraîneur des gardiens la semaine prochaine pour céder le témoin à Philippe Droeven. "Psychologiquement, il était important pour l’avenir de repartir avec une victoire. Mission accomplie."

En face, "nous sommes passés à travers les quinze premières minutes, on s’est retrouvés menés 2-0 et on ne peut pas se permettre de faire autant d’erreurs individuelles", regrette Jérémy Descarpentries.

Si Perwez se donne de l’air avec son 9/21, Belœil et son 5/21 reste en mauvaise posture. "Dommage car on peut mettre le 2-2 mais on ne l’a pas fait et il est compliqué de prendre des points quand on prend systématiquement trois buts par match", regrette encore son entraîneur.