Évolution du score: 3-4 à la 10e, 7-9 à la 20e, 17-16 à la pause, 21-20 à la 40e, 23-27 à la 50e et 30-29 à la fin. Estudiantes Tournai: Tanguy Lefebvre, Frédéric Mespouille, Louis Denays, Merlin Rosier (6), Valentin Dassonville (2), Paulin Dewasme, Mathéo Devos (2), Simon Devemy (3), Thomas Vermander (1), Tom Bonnet (2), Adrien Voglaire (1), Marc Mwamba, Hugo Federspiel (2), Nazim Maamir (8), Nassim Haouari (2).

Au regard des résultats de la sixième journée, il valait mieux prester à domicile samedi, toutes les formations ayant évolué devant leur public étant sorties gagnantes de leur duel. Ce qui amène des confirmations ! Dominant aisément Houthalen (37-24), Sasja a pris la poudre d’escampette, disposant de trois longueurs d’avance sur sa victime du jour. Derrière, c’est l’embouteillage sur la troisième place du podium, une flopée de candidats affiche six points via trois victoires: Kraainem qui a confirmé face à Eynatten (38-31), Courtrai qui a bu le bouillon chez la lanterne rouge Hubo (33-30), Eynatten qui souffle donc toujours le chaud et le froid et Tournai pour qui on peut faire la même remarque après être revenu d’Atomix avec un revers concédé d’un petit but.

"Toujours aussi indisciplinés !"

Une troisième défaite depuis le début de championnat qui fait suite à celle encaissée sept jours plus tôt à la maison face à Kraainem. Dans les chiffres, elle est moins dramatique. Mais dans la manière, elle ne l’est pas pour autant ! "Il va être plus que temps que le groupe montre son vrai visage et de quoi il est réellement capable, pestait Romain Poix. Il y a de quoi avoir beaucoup de regrets car, au regard de la physionomie du match, on donne la victoire à notre adversaire. On est certes mené d’un but au repos mais on a tout le temps été bien dans la rencontre, sans être transcendant. En deuxième période, on monte même à un avantage de cinq buts. Dans de telles conditions, tu te dis que tu as fait le plus dur et qu’en gérant, ça doit passer mais on se met à jouer aux enfants gâtés qui n’en font qu’à leur tête et qui n’écoutent plus les conseils et les consignes."

Une indiscipline dans le jeu sanctionnée par les arbitres par des deux minutes qui, en s’accumulant, ont causé la perte de l’Estu ! "On a pris des sanctions à la pelle parce qu’on n’était plus dedans. En défense, au lieu d’être agressifs dans le bon sens du terme, il y a des gars qui sortent du plan de jeu pour on ne sait quelle raison et s’en vont mettre un tampon inutile à un opposant pour pénaliser leur propre équipe qui doit alors lutter en infériorité numérique. Ça avait déjà été le souci face à Kraainem et on a remis ça en plus grotesque encore ! Car on s’est aussi fait sanctionner pour des mauvais changements. C’est d’un ridicule ! Le genre de chose qui, en équipe première, ne doit pas être travaillé à l’entraînement. Apparemment si !", enrageait le coach.