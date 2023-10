Il y a une constante depuis le début de saison quand on se rend au stade des Camomilles: on est assuré d’avoir un spectacle. Ce dimanche, il ne fallait pas louper le départ. Il ne fallait que deux minutes à Yilmaz pour ouvrir le score. "On débute idéalement la rencontre, détaille Christophe Kinet. On marque sur une belle action collective. On se procure encore quelques occasions. Yilmaz en a encore une avant sa sortie sur blessure. On avait réussi à bien contenir Acren avec une petite adaptation tactique. Malheureusement, on prend un but gag". À la 22e, la Real se procure un corner. Yondjouen est à la retombée pour frapper. Son tir est repoussé par un défenseur sur la ligne. Mais le dégagement se termine dans le visage de l’infortuné Rico-Garcia qui pousse dans ses filets… Manfredi aura l’opportunité de remettre les visiteurs devant mais décadre. Un ballon est également sauvé sur la ligne par Yondjouen. Juste avant la pause, Lumen était exclu pour un second bristol évitable. Comme la semaine passée à Hamoir, les Camomilles se mettaient en difficulté sur une erreur de jeunesse.

Des changements gagnants

Mais à dix, ils reprenaient parfaitement. Sur une bonne relance d’Alexandre, Mayélé se montrait plus prompt que deux défenseurs. Son centre au cordeau était parfaitement repris par Sonko. "À notre niveau, on ne peut pas perdre un duel de la sorte", regrettait le coach verviétois.

En infériorité numérique, Acren aurait dû fermer boutique. Mais deux erreurs individuelles relançaient totalement la partie en quelques minutes. Une perte de balle dans l’axe permettait d’envoyer le montant Oger vers le but. Sur sa première touche de balle, l’attaquant égalisait. Ensuite, la Real voulait ressortir trop proprement. Kalala finissait par perdre le ballon dans l’axe. Bamona n’en demandait pas tant (2-3). "À dix, on ne peut pas se permettre de prendre deux buts de la sorte, peste Jean-Luc Delanghe, le coach local. On devait mieux gérer nos moments et nos émotions et ne pas vouloir nous voir trop beaux. Ce sont deux erreurs de pied… On espère que ses erreurs feront toutefois grandir notre jeunesse… Heureusement, on a su faire preuve de caractère. On n’a pas hésité à prendre des risques en passant à trois derrière. On a su réagir".

Et comme Christophe Kinet un peu plus tôt dans la rencontre, le staff acrenois réussissait un changement payant. Monté à la 81e, Condé égalisait deux minutes plus tard. Ndecky, encore excellent sur son côté, y allait d’un joli solo pour éliminer trois adversaires. Son centre puissant était parfaitement coupé au premier poteau par le montant. "On ne s’est pas jeté dans la bataille. On a continué à jouer notre jeu. On a géré. C’est pourquoi on a un petit goût amer en fin de rencontre. On a l’impression d’avoir perdu deux unités…"

D’autant que sur le tout dernier corner de la partie, Condé voyait sa tête repoussée par Rico-Garcia. Le ballon ne pouvait être sorti. Sur une frappe de Mayélé, le cuir revenait sur Ndecky dans le rectangle. Mais Rico-Garcia sauvait une unité pour ses troupes en sortant parfaitement. "Avant la rencontre, on aurait signé pour la prise d’un point, avoue le mentor visiteur. Ce n’est jamais facile de venir ici, après un long déplacement. Mais on aurait dû mieux gérer nos émotions en fin de partie. On a commencé à jouer un peu trop la possession derrière… Mais on reste une équipe en construction après la fusion. Quand tout s’alignera, on sera capable d’embêter beaucoup d’équipes". On ne peut donner tord à l’ancien professionnel.