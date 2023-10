Une semaine de sport: Taureau inarrêtable, même en draisienne

1. Samedi On ne sait pas vous mais nous, on le dit sans se cacher, on n’a pas pris part à la cagnotte lancée par les supporters du Stade Mouscronnois pour disposer d’un petit fond de caisse servant à lancer des actions en vue des matches à venir de leur équipe de P2 au Canonnier. Que ce soit quinze jours plus tôt face à Estaimbourg ou ce samedi contre Bernissart, l’ambiance était assez sympa, pas besoin de gaspiller de l’argent en artifices inutiles. Les Excel Boys – nostalgie quand tu les tiens ; à quand les Stade Boys ? – ont-ils besoin que l’on mette la main à la poche pour leur venir en aide ? À plus de 2000 balles par match la location du Canonnier, leur club n’est pas à un petit bifton près pour s’assurer d’un joli tifo. Et puis, on a vu qu’il n’y avait que des gens qui ne voulaient que le bien du foot hurlu qui participaient: Patrick Declerck, Yuri Selak, Paul Allaerts ou Teni Yerima ! Tous à hauteur de l’euro symbolique en dédommagement du tort causé au ballon rond mouscronnois sûrement. Plutôt bien vu de la part de l’auteur de la petite plaisanterie: on adhère !

2. Dimanche 62 ans après avoir levé les bras pour la toute première fois dans une épreuve cycliste, Eddy Merckx a été fêté ce dimanche. Une affaire de petit et de grand. Petit-Enghien a mis le grand Eddy à l’honneur pour sa petite victoire sur le sol enghiennois en octobre 1961 qui venait lancer la si grande légende.

3. Lundi On est déçu car les clichés en foot, ce n’est plus ce que c’était ! Alors qu’on pensait assister à la venue de gentlemen bon chic bon genre issus du si classieux BW, on a déchanté hier devant les chants des ultras de Jodoigne – eh oui, ça existe – venus vociférer à Ath. À coups de pétards, ils ont même essayé de déstabiliser le kop local dont la moyenne d’âge culmine royalement à 14 ans et trois mois. Un vrai bon duel de méchants et de vilains garçons – et filles aussi ! – qui fait plus rire que peur !

4. Mardi Au lendemain d’une Ligue des Champions organisée à Maubeuge qui n’a nullement réussi à nos clubs belges, dont Isières et Thieulain, on a découvert que la balle pelote souhaite entrer au patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le but recherché: "Susciter le support des politiques et autorités face à une discipline à préserver." Comment vous dire sans paraître désagréable, chose qu’on n’est pas évidemment ? Qualifiée de sport en difficulté, voire en voie de disparition, et en urgent besoin de renouvellement, la balle sera sauvée, c’est sûr ! Plus besoin d’aller prier Saint-Denis à Thieulain et Saint-Pierre à Isières. Alléluia !

5. Mercredi Vous aurez remarqué que la fédé des jeux de paume la joue petite main pour commencer, proposant le rechas à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Suivra ensuite, certainement, la demande au patrimoine immatériel de… l’Unesco ! Ou ça passera alors sans le moindre contre-rechas, il n’y a en effet nullement de Sauvage en terrain pelotari !

6. Jeudi On ne sait pas trop vous mais nous, on a vu les images de Bollaert qui chante Les Corons de Pierre Bachelet comme jamais pour marquer le retour de ses Sang et Or en Champions League après 21 ans de disette. Soirée magique de par l’ambiance et la victoire 2-1 ! Succès qui a inspiré l’équipe espoirs du club lensois qui, tout aussi déterminée que son aînée, a battu Arsenal 1-0 avec un goal d’Ayanda Sishuba. Un nom de famille qui parle aux amateurs de foot hurlu. Nouvelle pépite annoncée au RC Lens, Ayanda est le fils d’Asanda, le feu follet sud-africain de l’Excelsior de la fin des années 2000. Prénom à retenir et qui fait la fierté de sa maman mouscronnoise, Capucine Dufloucq.

7. Vendredi Durant toute la semaine qui a suivi sa victoire de jeudi dernier en haut de l’Enclus sur le Circuit Franco-Belge, Arnaud De Lie n’a fait que parler de lui. Dimanche, il gagnait, malgré sa cale cassée et sa chaîne sautée, la Famenne Classic en mode draisienne. Le mardi, il était sixième à Chimay, bien que gêné par une chute. Et ce jeudi, il a fait deux, derrière Arnaud Démarre, sur Paris-Bourges en inventant encore un autre effet de style: un dérailleur pulvérisé, une chaîne cassée et un pneu avant déjanté. Que nous réserve le surpuissant Taureau de Lescheret à la corrida de Paris-Tours de ce dimanche ?