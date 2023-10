Les murs des vestiaires namurois ont tremblé durant la pause du huitième de coupe de Belgique perdu mercredi. Le coach du BBB Jean-François Anderlin se montrait tour à tour fâché puis compréhensif. "Je n’étais pas content du tout de l’attitude affichée par mes joueuses, avant même l’entre-deux, puis dans la 1re partie du match. C’était indigne d’une équipe de D1 et je ne me suis pas privé de leur faire savoir à la pause. Si Namur nous a planté neuf triples en treize tentatives dans les vingt premières minutes, c’est principalement parce que mes filles leur en laissaient toute latitude. Comme à Lummen, contre une équipe qui jouait très peu intérieur pour privilégier au contraire les attaques depuis l’extérieur. Le sermon que je leur ai passé dans les vestiaires me semblait justifié." D’autant plus qu’il fut bénéfique. "J’ai vu le meilleur visage de mon équipe après le repos, et nous avons d’ailleurs gagné la 2e mi-temps. Certes, mon vis-à-vis faisait tourner son effectif mais qu’importe, j’ai surtout observé une défense plus agressive de notre part, ce qui nous a permis de recoller à dix points à un moment donné contre une des meilleures équipes féminines belges." Le coach se montre naturellement exigeant, mais reste conscient des failles liées à la jeunesse. "On ne peut pas demander à des jeunes de moins de 20 ans de présenter des qualités qu’on n’acquiert qu’au fil des années. Je n’oublie pas qu’elles nous apportent aussi leur lot de satisfactions. Cependant, cette chance de jouer en D1 se mérite, et j’espère que nous déclencherons désormais dès l’entame de match pour rivaliser avec nos adversaires. Je vois Liège comme une équipe comparable à la nôtre, composée surtout de jeunes joueuses belges. Les Panthers forment un solide concurrent mais nous devons profiter d’enfin jouer à la maison, la seule fois en cinq sorties dans ce début de campagne particulièrement chargé puisque nous retournerons ensuite à Namur en championnat." Un calendrier il est vrai défavorable qui doit cependant permettre à Brunehaut de bosser pour le futur.