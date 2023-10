Photo d’archives: quand, l’Ere de rien, les Étoilés grandissaient

D’autres noms tombent par la suite au compte-gouttes: Michaël Dutrieux, Valéry Voet, Cédric Deplus, Grégory Quintard ! Le franc tombe, chacun trouve l’équipe: ce sont les Étoilés à une époque où on leur attribuait encore volontiers le patronyme Allain.

Thomas Vandecasteele se souvient de cette équipe: "J’ai un petit doute là-dessus mais cela doit être la saison 2007-2008 en P3A. Allez, je vais dire que je suis sûr de moi à 90%. Le moment où je tapais doucement à la porte de l’équipe première", explique l’ancien joueur et entraîneur du club basé à la rue des Coquelicots. Rien à dire sur la saison évoquée, il a tout bon ! "La saison suivante marquera le début comme coach de Mika Dutrieux, l’arrivée du buteur Steven Bourichon et la victoire au tour final au début du mois de juin avec un groupe constitué de pas mal de ces joueurs déjà présents sur cette photo."

Aujourd’hui entraîneur du FC Tournai B, Thomas nous fait la revue des troupes. "En bas de gauche à droite, on a Cédric Deplus, Fred Trifin, le regretté Geoffrey Verschoore, Gwen Rustin, Iskael Vergeynst, Ludwig Caink, Selim Yekelef. En haut, Greg Quintard, JF Nieuwland, Valéry Voet, Mika Dutrieux, Mika Guyssens, Yannick Declercq, Christophe “Tutu” Dubois, Bertrand Para, le coach, Hadrien “Poka” Morales et André Vanderhaegen, le président d’honneur."

Un homme à la casquette que bon nombre ont reconnu car vrai personnage de notre foot régional ! "À tout seigneur, tout honneur, le président André qui avait pour habitude d’arpenter le terrain pendant les matches, dont les petits-fils Thomas et Simon Vandecasteeele ont marché sur les traces de leur papa Stéphane, ainsi que leurs cousins Émile et Léo Plume." Un arbre généalogique présenté par Laurent Debruxelles, lui aussi ex-entraîneur chez les Étoilés. Il continue d’ailleurs à nous parler de coaching. "Ancien buteur du club, Bertrand Para exerce aujourd’hui en U19 à Neufvilles. Sur le terrain, il y avait deux futurs coaches, Gwen Rustin et Michaël Dutrieux. Et sur les maillots, déjà le principal sponsor resté fidèle aux Étoilés depuis toutes ces années." Une équipe qui avait fini à la neuvième place en P3A, 33 points derrière Warcoing, champion. La saison suivante, elle se classait troisième pour monter en P2 via le tour final et un tout dernier succès sur le score de 5-0 contre Farciennes.