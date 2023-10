Nos onze "guest-stars": ni vu ni connu, allez hop, je t’embrouille

Un autre art, celui de mettre son équipe en difficulté, se cultive parfois au prix d’une bêtise. Celle commise par l’Acrenois Sadou Barry en D2 à Hamoir en est une belle dans le fond et la forme: une première carte jaune reçue de la part de M. Theunis pour une faute et une deuxième dans la foulée après un "Va arbitrer en P2 !" Jaune plus jaune, ça fait rouge… de honte, n’ayons pas peur de le dire ! Restons à la REAL pour une mise en lumière plus positive. En P2A, les Camomilles "bis" font déraper Enghien (0-2), grâce à Mattéo Danzo: "Oh lala, mon cœur danse la macarena !"

On se demandait un peu ce qu’il était revenu faire là, passant de la D1 roumaine à la P2 belge, mais on en a la réponse depuis ce match face à Bernissart remporté 4-1 avec son Stade Mouscronnois: Jérémy Huyghebaert, toujours arrière, est revenu jouer de l’avant, marquant même des buts ; le gaucher est devenu adroit ! Après Carnoy, autre confirmation par rapport à la semaine passée: le Tournaisien Cheik Holuigue a bien passé un cap en D2 ; une présence dans tous les bons coups et un doublé, c’était lui, le chef de la tribu sang et or lors du succès 4-3 contre Ganshoren. Deux buts, c’est déjà bien ; trois, c’est super bien ; trois à la suite, c’est giga bien ! Perf réalisée en P1 par Sylvain Atieda à Gosselies pour Péruwelz: hat-trick en 20 minutes, tranquille ! Et de trois aussi, mais pas à la suite, pour Bryan Cuignet, toujours aussi motivé en P4A, pour le compte de St Jean: sacrés restes ! On ne le dira jamais assez mais il est toujours précieux de compter un Renard en ses rangs. Anvaing B, vainqueur de justesse 0-1 à Havinnes B en P4B, dit merci à Aloys et Péruwelz B, vainqueur 3-2 à la dernière seconde du Risquons-Tout, en fait de même avec Quentin.

Ce statut de renard des surfaces, ça peut tout autant s’acquérir sans disposer du nom de famille. La preuve avec ce dragon de David Cardon ! Le Montois crache toujours aussi bien le feu: buteur contre l’Union B (0-2), le natif de Tournai en est déjà à six jets de flamme en autant de duels disputés. Juste brûlant, le Dave ! On conclut avec un autre chaud bouillant le week-end dernier à Wiers en P2A: un Valéry Saval fou de rage suite à une altercation avec un Antoinien, mais qui évite la foudre du ref et claque un doublé pour un succès 2-1. Ni vu ni connu, alors hop, moi, je t’embrouille.