Acren-Lessines B-Luingne: Chez les Camomilles, quelle saveur de thé ?

Prenez le terrain synthétique d’Acren, mettez-y une équipe de gamins composée des Peduzzi, Meijnaert, Ouanane, Lumen, Danzo, Fasciaux, Makoun, Leroy et autre Borremans, qui n’ont pas plus de 20 ans, vous obtenez une équipe horriblement belle à voir prester tout en finesse. Jeu déroutant qui en a déjà… dérouté quelques-uns en P2A, dont Anvaing, Isières, Enghien ! Mouscron, le leader, avait failli y moudre le café, s’en sortant de justesse sur un petit 0-1, goal inscrit sur le gong. Chez les jeunes pousses Camomilles, de quelle saveur sera le thé proposé au dauphin luingnois ?

Rumes LG-Templeuve B: Pour le plaisir des premiers comptes d’apothicaire

En P4A, le leader rumois accueille le neuvième de la classe, à savoir Templeuve B. On vous l’accorde, pas l’affiche la plus emballante et pourtant, c’est bien un des matches qu’on vous propose de suivre. Pourquoi, vous nous direz ? Pour le plaisir des premiers comptes d’apothicaire. Car la dixième journée approchant déjà, la tranche devient tout doucettement une réalité. Série à 15 équipes, la P4A présente des candidats avec plus ou moins de matches joués… Parmi les équipes à sept duels, Rumes, le leader, qui a une avance de six points sur Brunehaut, six matches joués, huit sur St Jean qui en est à sept joués. Règle de trois, je divise, je retiens, je multiplie et j’arrondis au dixième: pas ça, pitié !