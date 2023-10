La photo qui a fait babeler: le plaquage sur coéquipier, du foot-rugby !

Le cliché de la semaine, signé Jean-Luc Boitte, que vous avez pu retrouver sur le Facebook L’Avenir Wallonie picarde Sports, fait un arrêt instantané sur la P2A lors du duel opposant Wiers au Pays Blanc B. Elle est particulière, ce n’est en effet pas tous les jours qu’on peut voir en même temps un remplaçant et un entraîneur sur la pelouse en pleine rencontre. Chasuble fluo sur le dos, le Wiersien Mathias Castelain fait la police. De noir vêtu et lunettes de soleil sur le pif, son coach Bryan Losterman joue au videur de boîte de nuit. Le but du "jeu": calmer un Valéry Saval quelque peu échaudé par un fait de match ! Tel un taureau qui a vu rouge, il semble charger. Par deux fois, il le fera de la plus belle des manières, offrant la victoire à ses couleurs via un joli doublé. Un but avant cette phase qui lui vaudra une jaune, comme pour son capitaine Aziz Abidellah et deux Antoiniens, et un but après cette scène digne d’un match de rugby aux yeux de certains. "Tentative de plaquage ?", s’interroge avec le sourire Julien Dubois, coach dans la même division à Ere. Si c’est le cas, un peu trop haut, non ?" Bryan Losterman répond: "Oh non, trop rapide pour moi !" Mathias Castelain s’est donc chargé du labeur, stoppant son ailier.