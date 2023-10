Promotion: après trois semaines bye, l’OTT reprend

La promotion masculine du club de l’OTT, bye depuis trois semaines, va enfin renouer avec la compétition ce samedi à 20 heures. Pour la première rencontre de sa saison, elle sera opposée à Baudour B, une des deux équipes du club jouant dans la série. "Ce déplacement ne me dit rien qui vaille, déclare d’entrée de jeu Yvan Cuvelier. Même si l’équipe B est supposée moins forte que la A, je ne suis pas du tout certain du résultat. Les deux équipes ont joué leur première journée de championnat l’une contre l’autre et on m’a dit que la B avait opposé une belle résistance à la A. Cela risque donc d’être compliqué. D’autant plus que notre préparation n’a pas été optimale. Des joueurs du noyau seront à court d’entraînements pour diverses raisons. Notre transfert Luigi Bertolutti, par exemple ! Accaparé par son travail, il ne s’est pas encore entraîné avec le groupe. Et plusieurs titulaires de la saison dernière ont repris plus tard que les autres le chemin de la salle. Dimitri Lermitte très motivé et bien présent, lui, depuis la reprise, revient doucement dans le parcours après son opération au tendon d’Achille et ne sera pas encore tout à fait opérationnel. Et les résultats très moyens des deux tournois et des rencontres amicales disputés la plupart du temps à sept contre des équipes sur papier plus faibles que nous ne m’ont pas rassuré. Heureusement, on a joué mardi une dernière rencontre amicale à Mouscron contre la promotion pour nous jauger."