Pierre Strobbe (FC Tournai) : "Les jeunes adorent continuer à jouer"

Notre première question à laquelle on ne répond pas: pourquoi aimez-vous jouer avec les nerfs de vos supporters ?

C’est ma première saison ici et nous n’avons joué que quelques matches. Je n’ai pas les mots pour répondre (NDLR: ça commence plutôt bien). Tout ce que je peux dire, c’est que l’an passé, c’était déjà comme ça, puisque les Tournaisiens menaient 0-1 avant qu’on ne renverse la tendance en dix minutes avec Saint-Symphorien, le second but intervenant sur penalty à la 97e. Au match retour, le marquoir indiquait 2-0 mais 2-2 à la fin.

À part contre Rochefort où vous avez raté l’opportunité de revenir au score, vous avez été remontés ou presque lors de cinq rencontres consécutives. Comment expliquer ce constat fou ?

Ppppffff…. C’est difficile ! On pourrait évoquer le stress car la série reste une découverte pour nous mais ce n’est le cas ni pour l’équipe ni pour moi. On prend des buts certes mais ça fait quand même cinq matches qu’on n’a pas perdu. Pas mal pour un promu même si on espère ne pas regretter les points qu’on a perdus. Ajoutez-en quatre de plus qu’on n’aurait pas dû égarer et on ferait partie du top trois. Dingue. La physionomie des matches nous est contraire sans qu’on puisse l’expliquer. À la REAL, on inverse la tendance de belle façon avant de concéder un point. On se fait peur. On joue avec le cœur de nos supporters, même si l’on fait tout pour éviter ça !

Dans les premiers matches, on pouvait parler de manque d’expérience. Mais pour les autres, doit-on déduire que vous n’apprenez pas de vos erreurs ?

C’est exact. On est une équipe jeune et les jeunes aiment le ballon ! Contre Ganshoren, le marquoir a indiqué 4-1, il aurait alors fallu faire tourner la balle, on avait envie de continuer à jouer alors qu’au repos, la consigne avait été donnée d’essayer de gagner du temps, des fautes tout en conservant le ballon. Moi le premier, je suis coupable quand je perds un bête ballon au milieu à la 85e. Sans l’arrêt exceptionnel d’Antoine, je m’en serais voulu sans compter les foudres logiques du coach ! Normal parce qu’il avait demandé qu’on se mette à l’abri la plus vitre possible, ce qu’on a réalisé après avoir été mené, mais nous les jeunes, on aime avoir le ballon dans les pieds, jouer. C’est la philosophie du coach aussi bien évidemment mais il n’est pas sur la pelouse. Et comme il a plus d’expérience, ça le rend fou quand on se fait rejoindre.

23 ans, nouvelle équipe, nouvelle division. À part à Verviers où une blessure vous a empêché de jouer, vous avez disputé toutes les rencontres. C’est une vraie adaptation éclair ?

Je suis très content de mon intégration. J’avais signé pour la D3, le club s’est retrouvé en D2, c’est encore mieux. Je suis quelqu’un qui ne se prend pas la tête. Valentin Dassonville m’avait côtoyé à Saint-Symphorien, m’a recommandé, le reste a suivi (NDLR: Fabrice, double prime pour Val pour la bonne pioche). Je suis content de mon début de saison. Je me plais à Tournai. La preuve: je suis originaire de Jeumont et me tape cinquante minutes de route pour venir. Quand on aime, on ne compte pas !

Ce qui étonne à votre âge, c’est votre niveau de jeu…

J’ai quand même joué à Charleroi B, dès lors le monde des adultes, je connais ! La N3 à Maubeuge avec Mickaël Seoudi (NDLR: un grand monsieur à Tournai). J’ai toujours eu une mentalité de gagnant.

Après la victoire de samedi, Luigi Nasca a dit que la roue avait tourné. Vous le suivez ?

La victoire peut servir de déclic. On sortait de deux matches où on devait l’emporter à Verviers et la REAL… Et face à Ganshoren, je ne sais pas pourquoi, je savais qu’Antoine allait arrêter le ballon qui aurait pu amener le 4-4.

Stockay puis La Calamine vous attendent. On va juger de votre solidité face à deux équipes du haut de classement…

On veut toujours gagner ! Je ne connais pas Stockay ; par contre, j’ai vu La Calamine lors de la finale du tour final à Tournai, je n’avais pas trouvé l’équipe très forte. Ils se sont sûrement renforcés, ces deux rencontres s’annoncent bien pour juger de nos possibilités.

Et comment analysez-vous les scores-fleuves enregistrés depuis le début de la saison ?

C’est dommage car c’est tellement rare de marquer autant mais surtout d’encaisser tant de buts alors qu’on est bien en place globalement. Ce sont les petits détails qui font la différence… Par rapport à l’expérience. Seuls Fuss Diakhaby et Yohan Brouckaert ont joué à ce niveau. Par contre, côté foot, on a un sacré groupe qui joue au ballon et sait surmonter un coup du sort. La preuve d’une bonne mentalité.

La seule défaite en six matches le prouve totalement… Pas mal du tout pour un promu !

Il faut essayer de rester invaincu le plus longtemps possible. Ce week-end contre Stockay sera important avant le déplacement à La Calamine. Notre objectif principal, c’est le maintien mais on verra en fonction des circonstances… Chaque année, il y a toujours une équipe qui surprend et se retrouve au tour final. Et vu les changements annoncés, on aurait tort de ne pas profiter de l’ascenseur pour la N1 (NDLR: bien vu, Pierre ! Seulement si les finances suivent).