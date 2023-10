P1: invincibilité tertroise à occire pour Péruwelz !

Malgré l’enjeu, impossible de déstabiliser Chemcedine El Araïchi ! "Nous récupérons tous nos blessés et tout roule comme prévu. Tout comme PAC Buzet dans la foulée, Péruwelz sera un bon test pour nous. Nous savons que c’est une belle équipe et qu’elle a repris confiance après son succès à Gosselies. Pour les spectateurs, cela risque d’être une belle rencontre à regarder."

En panne de réalisme, le Pays Blanc perd des points importants dans la qualification au tour final. Et en l’absence de Toussaint suspendu, il a tout intérêt à se méfier d’un déplacement à Gerpinnes. Le promu est classé juste derrière lui et développe un bon foot. Juiseppe Di Maggio est donc confiant avant de recevoir les joueurs antoiniens. "Nous sommes toujours en phase d’apprentissage mais nous sortons de notre meilleur match de la saison face à Jemappes. Malheureusement, nous sommes tombés sur un gardien de but en superforme et aussi une équipe très réaliste. Mais avec la même envie et à force de jouer de la sorte, nous allons finir par gagner. Ce serait bien avant de rencontrer Gosselies et Tertre-Hautrage."

"Molenbaix peut viser le Top 3"

Après avoir bien débuté la compétition, Courcelles marque le pas. Même Hornu a su profiter de la méforme des Courcellois pour empocher son premier succès de la saison ! Olivier Calvo semble en connaître les causes. "Trois joueurs importants pour l’équipe sont actuellement blessés. Ils nous manquent considérablement. Mais je remarque également un manque de pressing offensif et un travail défensif insuffisant. Il est dès lors temps de rebooster tout le monde et d’adopter une autre mentalité avant de recevoir Molenbaix qui reste une formation capable de viser le top trois."

Il a fallu sept rencontres à Hornu pour prendre ses premiers points. Reste à voir si c’est le début d’une spirale positive pour le Léo. Une première réponse peut être donnée ce dimanche à Néchin. Djemel Benbouali a retrouvé la confiance avant de se rendre sur les bords de la frontière. "Cette première victoire est un gros soulagement pour les joueurs et le staff. Nous savions qu’il ne nous manquait pas grand-chose. Maintenant, il faudra confirmer sur un petit terrain face à une formation qui a du répondant physique. Mais nous voulons jouer pour les trois points et connaître la même satisfaction que la semaine dernière."