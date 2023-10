P1 féminine: première défaite des Mouscronnoises

Un cran plus bas, Wez et La Louvière B ont cartonné face à Anderlues et Chapelle: 11-0 ! Ça maintient la JS en tête avec un parfait 12 sur 12 aux côtés de Soignies qui a battu le Pays Vert B 5-2. Templeuve est rentré de Lens avec un succès 2-5, ce qui lui permet de monter sur le podium, à la troisième place.

La REAL B battue mais leader

En P3A, Enghien n’a pas combattu, déclarant forfait face à Écaussinnes B. Défaite aussi, sur le terrain, pour Acren B, dominé par Quaregnon 1-3. Dans l’un des derbies Wapi, Escanaffles a été largement battu par Néchin: 0-9. Et dans l’autre, Obigies a dû s’avouer vaincu au Stade Mouscronnois B (7-2). Enfin, le Risquons-Tout a pris la mesure de Baudour B: 5-3. Au général, la REAL B est devant avec 16 points. Suit Mouscron B à une longueur. Velaines est sixième, devant le Risquons-Tout et Obigies qui se partagent la place de neuf. Escanaffles et Néchin sont, eux, onzièmes avec six unités au compteur.

Ce week-end, place à la Coupe du Hainaut, sans les P1 dispensées. Mouscron B, Acren B et Obigies sont déjà qualifiés suite au forfait de leur opposant, Gozée, Néchin et Houdeng. Ce samedi, à 15 h, on aura Risquons-Tout-Templeuve, Escanaffles-Pays Vert B et Biévène-Estinnes. Dimanche à 11 h, Jamioulx-Velaines et, à 15 h, Wez-Guignies-Jumet.