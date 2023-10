Opposition de styles: Manage marque beaucoup, Ath défend très bien

Un deuxième 0-0 à la maison cette saison-ci pour les Athois qui vient illustrer à la perfection le mal dont ils souffrent et qui les empêchent de se situer encore plus haut: offensivement, si ça bosse dur avec un pressing continu et des appels permanents, cela pèche aussi en termes de finition et de capacité à se créer des occasions ! "Qu’on ne vienne pas me dire que le Pays Vert a eu 36 occasions franches, même s’il a eu bien plus la possession en seconde période", commentait le coach de Jodoigne Steve Dessart reparti, dimanche passé, avec ce qu’il était venu chercher, c’est-à-dire un point.

Il est donc là, le souci athois, et les stats le prouvent: en six matches, seuls huit buts ont été marqués ! "Il y a des matches où ça ne veut pas", disait, face à Jodoigne, en bord de terrain, un Loriano Valenti en béquilles, cheville plâtrée.

Retour de Sacha Cortvrint

Son président Philippe Dubois constatait aussi: "C’est notre gros défaut depuis le début de ce championnat: on n’arrive pas à se montrer assez dangereux sur les phases offensives. À Perwez, par exemple, on a certes gagné, mais on le doit à Quentin Hospied, son doublé, et notamment sa seconde rose qui vient d’un trait de génie dont lui seul est capable à ce niveau."

Inspiration du médian créatif qui ne peut bien évidemment venir à chaque match ! C’est à charge des autres à transformer les bonnes intentions en faits. Contre Jodoigne, Yorrick Fosso a été à deux doigts, par deux fois, de tromper la vigilance de Bronckart. Et encore une fois, on ne reproche pas le manque de réussite à un attaquant "qui a le mérite d’être à la bonne place, soulignait son coach Pascal Verriest, qui récupérera une cartouche ce dimanche face à Manage avec le retour de suspension de Sacha Cortvrint. On ne peut toutefois expliquer notre mutisme offensif face à Jodoigne par cette seule absence de Sacha, même s’il nous fait beaucoup de bien de par son énorme abattage qui ne fait que soulager les autres éléments offensifs de l’équipe."

Le double de buts inscrits

En attendant de pouvoir trouver plus facilement le chemin des filets, le Pays Vert a le bonheur de pouvoir se reposer sur une défense quasiment intraitable avec deux petits buts encaissés. L’arrivée de Thomas Druart aussi expérimenté que calme, malicieux et leader naturel, a bonifié Melvin Bonnier qui preste à ses côtés et pousse Chris Nzuzi et Isen Leleu à se montrer encore plus performants. Face à un Manage qui marque aisément – le double d’Ath ; 16 goals –, il faudra être capable de fermer à nouveau la boutique devant la cage de Guillaume Biévez, repris pour dimanche comme Charlo, Leleu, Nzuzi, Bonnier, Druart, Vallera, Dekampener, Bamenga, Hospied, Cortvrint, Fosso, Diumasumbu, Vandeville, Dutilleul et Delaunoit.

Herbecq est suspendu à son tour, comme Smajo qui a pris double jaune en P3. Dubois se réentraîne mais reste un peu court. Révercez, Mundine et Valenti sont toujours blessés.