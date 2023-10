Depuis le début de saison, Belœil évolue avec une véritable mobylette sur son flanc gauche. Son nom ? Nabil Hassaini. À 20 ans, le jeune homme a déjà pas mal bourlingué. "J’ai débuté aux Cheminots de Tourcoing. Ensuite, j’ai joué à Roubaix-L’Hommelet avant de prendre la direction du TFC à Tourcoing. J’ai été repéré par le LOSC, où j’ai fait pas mal de tests, mais je n’ai pas été pris. Cap ensuite sur Feignies-Aulnoye où je suis resté trois ans en internat. Après, je suis parti à Wasquehal où là aussi, j’étais à l’internat."

Nabil a alors relevé un autre défi, plus lointain, vers le Grand Nord. "Je travaille avec un agent en France qui avait un contact en Suède et je suis parti pour le club de Karlslunds, où je suis resté six mois, jusqu’au mercato hivernal. Ensuite, j’ai signé dans un club de D1, Varnamo, où j’ai évolué en U19 et en réserves. Belle expérience, même si là-bas le football est différent et que la langue est quand même un obstacle."

Cet été, Nabil souhaitait rejouer en Belgique ou en France. "Je ne vais pas vous mentir, les offres n’ont pas été nombreuses après la Suède. Finalement, j’ai été mis en contact avec Belœil et le projet ainsi que le discours du coach m’ont plu. L’idée, en venant ici, est de me montrer." Aligné sur le flanc gauche, il percute, déborde ou aime rentrer dans le jeu pour se mettre sur son pied droit. "J’ai envie de me faire remarquer en livrant une belle saison. Collectivement, le but est d’emmener Belœil le plus haut possible. On devra faire preuve de plus de solidarité, notamment quand nous prenons un but. Les qualités sont présentes dans le groupe, je n’en doute pas. Il y a beaucoup de nouveaux. Quand nous serons bien en place, on ira très loin."

Dernier geste à peaufiner

Jérémy Descarpentries ne regrette pas d’avoir fait signer Nabil. "Il a une bonne mentalité. C’est un jeune joueur qui découvre en quelque sorte l’univers des adultes. C’est un talent brut qui possède de vraies qualités de percussion et d’élimination. Il sait se projeter facilement vers l’avant. Maintenant, il a une grosse marge de progression, dans son dernier geste notamment. Il doit comprendre que le football ne se joue pas que quand on a le ballon et penser plus collectif. Mais il y travaille. Il doit se remettre en question, sortir de sa zone de confort, on est tous là pour l’aider. S’il est capable de se montrer plus exigeant envers lui-même, il jouera plus haut.

Pour le match à Perwez, El Ouahab et Dubois et sont suspendus. Ba reste blessé. Limbourg et Déreumaux sont de retour ! Un choix est à faire parmi Okombi, Zimine, G. Flamant, Déreumaux, Baelongandi, Gassama, J. Flamant, Milongi, Hassaini, Flammia, Jephte, Mukala, Debenest, Kragbé, Limbourg, Ryelandt et Kimbaloula.