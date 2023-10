L’Estu doit retrouver son jeu à Atomix

Cela n’a pas été le cas samedi dernier, à la maison, pour un Estu qui n’a pas marqué durant les 12 dernières minutes du duel face aux Bruxellois ! Romain Poix voyait juste: son équipe n’a pas presté l’heure complète, du moins pas au niveau dont on est en droit d’attendre d’elle au regard de la composition de l’effectif… "Je m’attendais à mieux", avouait d’ailleurs Luc Vercauteren en évoquant son ex-équipe.

Atomix s’est-il relancé ?

On s’attendait à mieux aussi et on s’attend à mieux ce samedi soir avec le déplacement à Atomix, un descendant de Beneleague qui n’est toujours pas au mieux un étage plus bas, avant-dernier classé avec un seul succès. Mais c’était il y a une semaine face à Hubo, après avoir perdu successivement contre Gand, Courtrai, Sasja et Houthalen.

Cela veut-il dire que le réveil de l’ex-pensionnaire de l’élite a enfin sonné ? Peut-être bien même si Hubo-Atomix constituait le duel du bas de tableau et si, intrinsèquement, Tournai a plus de qualités que le club du Brabant flamand. "Mais on l’a vu contre Eynatten et Kraainem, se reposer sur ses qualités ne suffit pas. Il faut savoir passer au-dessus afin de proposer une copie digne du rang qu’on prétend vouloir atteindre. Depuis deux matches, on semble tétanisé par le fait d’évoluer à la maison alors qu’on s’était dit qu’on voulait rester invaincu devant notre public. On joue deux fois en déplacement, même trois lors des quatre prochains matches, ce n’est peut-être pas plus mal", ironisait Romain Poix dont l’équipe, après Atomix, ira à Courtrai, réceptionnera Houthalen et rendra visite à Sasja, avant de connaître la petite trêve de la Toussaint.

La LFH gagne d’un but

Quant aux autres équipes seniors du club, tout roule pour la LFH de Jérémy Deltombe qui a enchaîné un nouveau succès – étriqué, 34-33 ! – la semaine dernière, face à Sprimont. "Match contre une jeune équipe composée essentiellement de cadets mais séduisante et qui propose un beau jeu. On n’était pas prêt mentalement pour un tel combat ou bien on s’est peut-être dit que ce serait facile. Victoire d’un but avec un manque de sérieux défensif, trop d’échecs devant", reconnaissait un entraîneur qui emmène ses gars à Visé ce samedi soir.

La LFH dames a aussi vécu un match très serré, qu’elles ont dominé tout en le laissant filer sur la fin. Le score n’a pas été favorable au Brussels: 16-17. Florine Denays pestait sur le scénario: "On perd en encaissant à la dernière seconde. On a bien commencé en menant 4-8. Mais une blessure au genou de l’un de nos piliers a remis United dans le match." Dimanche, la coach-joueuse espère un premier succès, à domicile, face à Villers. Coup d’envoi 18 h.