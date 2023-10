Dans une Superligue rendue plus passionnante que jamais après trois journées suite, principalement, aux exclusions ayant émaillé le match entre Mouscron et La Louvière, on jouera de façon un peu spéciale ces prochaines semaines, matches repoussés et Coupe d’Europe obligent. Ainsi, ce samedi, seuls quatre rencontres sont au programme, les Dauphins Mouscronnois se rendant finalement à Courtrai le 28 octobre. Le KWK avait signalé à la parution du calendrier que les matches aller et retour face au RDM ne pourraient se jouer aux dates convenues. Rendez-vous donc dans une semaine pour les hommes d’Akos Biro qui iront à Malines en guise de tout dernier galop d’essai avant d’entamer leur parcours européen.

Le menu européen du RDM…

Une phase de poules de LEN Challenger Cup qui, pour rappel, se déroulera dans la piscine des Dauphins à Mouscron. En prestant à la maison, le comité hulu aspire à passer ce premier tour et poursuivre l’aventure. On connaît déjà le programme avec, pour le RDM, ce menu: le jeudi 19 octobre, à 20 h, duel contre les Anglais de Manchester ; le vendredi 20, match face aux Turcs de Odtü Sport à 20 h 30 ; le samedi 21, au même horaire, réception des Bosniens de Banja Luka ; le dimanche 22, à 12 h, conclusion face aux Suisses de Carouge, que l’on annonce comme les favoris. Sachez que l’entrée aux matches se fait par une billetterie en ligne pour mieux gérer le flux. Précisions sur le site www.billetweb.fr ! 10 € par session de demi-jour, pass full week-end à 35 € ; gratuité pour les enfants de 16 ans et moins avec réservation en ligne nécessaire.

Malinois prenables pour Tournai ?

Avant de penser à l’Europe, Mouscron aura donc dans sept jours son déplacement à Malines qu’il devra négocier à nouveau sans Lepoint et Grman, suspendus, comme lors de la défaite du week-end dernier à Anvers. Malines, c’est justement l’adversaire de ce samedi pour Tournai qu’il accueille à La Louvière. Duel entre un CNT qui n’a pas encore débloqué son compteur – défaites face à La Louvière, Anvers, Courtrai ! – et un RSCM qui n’a connu que la victoire, dominant coup sur coup Tielt, Eeklo et Alost. En montant en puissance au regard des résultats obtenus: 11-9, 13-12 et 7-14 !

Accrocheurs face aux Loups, qui ont déchanté le week-end passé, baissant pavillon à Louvain, combatifs contre Anvers et Courtrai, les Tournaisiens auraient tort de ne pas croire en leurs chances de lancer leur championnat face à des Pirates qui, sur papier, semblent prenables. Il s’agit en outre là du dernier rendez-vous compliqué du début de saison pour le CNT qui recevra Tielt le 14 octobre avant de marquer une pause de trois semaines, ne reprenant que le 4 novembre avec un enchaînement au cours duquel il faudra engranger: Alost, Eeklo, Louvain.