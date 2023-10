ASTE Kain B – Estaimpuis: "Un beau match et une belle fête", espère Guillaume Barbieux

"Beaucoup plus positif"

Dans les rangs kainois, c’est du banc de touche qu’Alistair Merlevede assistera à son troisième derby contre un adversaire qu’il sait très compétitif: L’élongation subie sur le parquet d’Enghien rendu glissant par la chaleur de l’époque n’est malheureusement pas encore totalement guérie. "J’ai repris tout doucement les entraînements mais il me faudra encore patienter une semaine avant de retrouver une place dans la sélection. On s’attend à un match compliqué face à cette belle équipe estaimpuisienne, mais on connaît également nos forces et il faudra s’appuyer là-dessus pour venir à bout de nos voisins. Mes partenaires sont tout à fait capables d’imposer une grosse intensité défensive à nos invités et nous devons aussi capitaliser sur la confiance qui habite le groupe en cette période faste. Nos premières victoires nous ont libérés et par rapport à la saison dernière, le climat est forcément beaucoup plus positif. Le groupe vit vraiment très bien et la concurrence est totalement saine. La venue d’Estaimpuis représente un bon match à prendre." Rosemberg et Delaere seront également absents.

Une première pour Enghien ?

La JSE Enghien doit pour sa part profiter de la réception de Quaregnon pour ouvrir son compteur dans la division, sous peine de stagner dangereusement dans le bas de classement. Blaton n’aura rien à perdre dimanche à l’Olympic. Chez les dames, toutes nos équipes jouent ce samedi. Dottignies ira à Pont-de-Loup et le TEF à Mons, tandis que Leuze et Enghien accueilleront respectivement le CEP Ladies et Fleurus-Campinaire.