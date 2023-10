Acren – Verviers, deux équipes qui se ressemblent

Se servir de la frustration pour rebondir

On serait tenté de dire: parfois du trop beau football. Celui qui pousse à prendre des risques. Parfois un peu trop. Les Camomilles en ont encore fait la mauvaise expérience le week-end dernier à Hamoir (défaite 2-1). "On a été mis en difficulté par la carte rouge rapide de Sadou Barry. On a dû jouer une heure à dix avec une équipe très rajeunie. Malgré cela, on a fait preuve de beaucoup de solidarité. On n’a pas été baladé malgré l’infériorité numérique. Mais on prend un premier but sur un dégagement trop axial. On loupe le 1-2 avant de prendre le 2e sur une nouvelle mauvaise relance. C’est frustrant. On ne méritait certainement pas de perdre. Raphaël Miceli, le coach des Rats, nous l’a dit à la fin de la rencontre. Mais bon, on ne méritait pas de prendre un point contre Tournai une semaine plus tôt. Sur une saison, cela s’équilibre".

Mais le bilan d’un sur six ne peut satisfaire personne à Acren. Si les Camomilles veulent rester dans le bon wagon, ils se doivent de prendre trois unités dimanche. "C’est une D2 très serrée. En gagnant deux matchs de suite, on peut réaliser une belle remontée au général. À nous de faire le boulot à la maison, pour se mettre bien avant le déplacement à Tubize".

Et le coach y croit pour plusieurs raisons. "Déjà, le groupe est conscient qu’il s’est loupé contre Tournai. On doit aussi se servir de la frustration engendrée par la défaite à Hamoir. Cette semaine, on a bien bossé. Mais de façon un peu plus fun pour éviter de tomber dans le négatif. Les joueurs nous ont montré qu’ils étaient prêts à redresser le tir. On a aussi vu chez les Rats que l’on avait une belle profondeur. On a fait jouer de très jeunes joueurs. Ils ont tenu leur rang. Cela engendre donc une saine concurrence. Les expérimentés qui reviennent savent qu’ils doivent afficher un beau visage sous peine de sentir le souffle dans leur cou", conclut Fabrice Milone.