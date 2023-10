P4A: les Rumois se rapprochent du gain la tranche

À la différence que cette fois, l’écart semble plus évident entre les deux formations car Rumes est sur un petit nuage avec son parcours sans la moindre faute. "Par rapport aux autres années, on encaisse moins de buts puisque nous disposons actuellement de la meilleure défense avec Brunehaut. Et comme on marque toujours aussi facilement de manière générale, cela explique en grande partie notre position de leader. Notre objectif à court terme est de prendre le maximum de points lors de nos deux prochaines rencontres contre Templeuve B et Havinnes B. Puis, on sera au repos avant d’aborder d’autres matches importants comme celui de la Coupe du Hainaut ." Ce sera le 1er novembre !

"Très surpris par le niveau"

Concernant cette place de leader qui met souvent les équipes sous pression, le coach n’y voit que du positif pour l’instant. "Très Clairement, on y prend goût ! Malgré tout et même si on reste invaincu, je suis surpris par le niveau des autres formations de la série. La semaine dernière à Ere B, nous sommes tombés sur une belle équipe qui proposait du beau jeu. Même chose quand on a joué contre Montkainoise B puisque ça jouait bien aussi. Tout cela pour dire qu’on doit se tenir prêt chaque semaine car le moindre relâchement pourrait nous coûter cher."

Houtaing vise les trois points

En P4B, le début de campagne des joueurs de Fred De Vuyst est assez mitigé. Assez loin finalement de celui qui les avait vus rafler la première tranche l’année passée. "On n’a plus cette petite pointe de réussite qui nous avait permis de remporter cette tranche. Quand on voit le match à Anvaing B où on encaisse dans les arrêts de jeu alors qu’on avait hérité d’une balle de match ou encore le 3-3 face à Thumaide B, on voit qu’il suffit parfois de peu de chose. À Hérinnes B le week-end dernier, on s’est bien repris même si ce n’était pas encore tranchant comme victoire."

Dimanche, Fred et ses ouailles vont devoir franchir l’obstacle havinnois et ce sera loin d’être évident. "Depuis le début, on n’a pas encore gagné à domicile alors que c’était notre force la saison dernière. On n’a pas le choix, si on veut remonter au classement, on doit prendre les trois points. Derrière Molenbaix B, il y a une place à prendre entre la 2e et 8e où ça se bouscule. Quand on voit des formations comme Barry ou encore Ellezelles B qui sont bien meilleures cette saison, je me dis que la série B est bien relevée. Il faut donc accrocher le bon wagon rapidement", conclut-il.