P3A: Béclers veut quitter l’autoroute du Sud

Philippe s’attend à nouveau à une rencontre compliquée ce dimanche à l’occasion du déplacement au FC Tournai B: "Ce match tombe au plus mauvais moment car je vais de nouveau devoir puiser loin dans le réservoir de joueurs pour affronter un adversaire qui a besoin de points et pourra certainement bénéficier de renforts de sa nationale. Les Tournaisiens viennent de prendre un point sur quinze mais nous avons eu l’occasion de les visionner à plusieurs reprises et force est de constater que dans le jeu, le groupe de Thomas Vandecasteele est souvent dominateur. On espère ne plus connaître la même mésaventure que contre Velaines qui a marqué sur ses deux seuls tirs cadrés, car il est important de quitter l’autoroute du Sud, celle qui mène vers le bas de classement…"

Le Risquons-Tout doit réagir au plus vite…

Dans le bas du classement, le Risquons-Tout peine à décoller après des débuts encourageants et Steve Herssens, l’adjoint d’Anthony Lefebvre, est désespérément à la recherche de la formule miracle. "On essaie tout ce qui est possible tant sur le plan tactique que des sélections. L’an passé, on avait l’habitude de marquer très vite mais cette saison-ci, c’est tout le contraire qui se produit. On offre les buts aux adversaires, on gaspille des occasions comme dimanche dernier où, après être revenus à 2-2 à Péruwelz B, on offre un penalty en fin de partie. Bizarrement, on ne se sent inférieur à personne mais, après sept rencontres, on se rend compte que la mayonnaise tarde à prendre entre les anciens et les renforts estivaux. Je pense que le club n’a jamais pu bénéficier d’une telle concurrence mais il faut désormais savoir se remettre en question. On ne peut plus évoquer le retard physique pour justifier nos résultats. Il faut surtout que chacun affiche le même plaisir une fois sur le terrain et qu’à défaut de gagner, on puisse montrer de belles choses, à l’image du nul contre le FC Tournai qui sonnait comme une victoire."

Si la situation des Mouscronnois n’est pas encore dramatique, il est temps pour eux de réagir. Le Risquons-Tout, qui visait juste le maintien, espérait bien être rassuré à la mi-championnat. On est très loin du compte alors que se profile un nouveau match compliqué ce dimanche contre une équipe d’Escanaffles qui est, elle, en pleine confiance.