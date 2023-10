P2A: "On se croit sans doute trop beaux", regrette Corentin Douterlungne

Corentin, un point sur neuf depuis trois semaines… Ce total vous inquiète-t-il ?

Pas vraiment dans le sens où Mouscron dans son Canonnier était plus fort que nous et notre revers logique ; contre Wiers, on est passé à côté – le jour sans dans toute sa splendeur ! – alors qu’à Isières, notre prestation était correcte à l’image de la mentalité. Par contre, le nombre de buts encaissés m’embête surtout en sachant qu’en trois frappes et demie, Isières a scoré quatre fois. J’exagère à peine (NDLR: les Tanneurs ont pris dix buts en trois matches après en avoir inscrit… douze pour la seule rencontre face à Esplechin).

Ce petit point récolté arrive juste avant un sacré triptyque: Obigies, Anvaing et Enghien !

Toutes des équipes en dessous des attentes comme la nôtre. Elles doivent toutes prendre des points. Demain, c’est juste l’équipe qui en voudra le plus, je dirai même qui mordra le plus qui l’emportera… Je suis sûr qu’on va assister à un très beau match, ouvert parce que les deux équipes font le jeu. À nous d’y mettre la mentalité adéquate.

Le caractère, c’est justement le problème de votre équipe ?

Ça fait quelques années qu’on le dit. On essaie de professionnaliser un peu le club mais ce n’est pas évident. Parfois, on se voit trop beaux ! On a du mal à mettre notre bleu de travail par rapport à d’autres adversaires. Le match contre Wiers l’a clairement montré: sur le papier, on était largement supérieur mais cela ne s’est pas vérifié sur le terrain.

Quelques clients habituels ont du mal en ce début de campagne. Comment l’expliquer ?

Difficile à dire. Sans doute que certaines équipes ont été prêtes plus vite que d’autres. Le niveau s’est encore resserré cette année même si j’ai l’impression de me répéter saison après saison. Exemples parfaits avec Wiers et La REAL B qui n’ont plus rien à voir avec l’année dernière, sans compter une formation d’Ellezelles capable de planter six buts à Anvaing. Chaque week-end, il faut se donner à fond sous peine de se faire punir. Pour nous, la déception de ne pas être dans le top cinq est là ; nous ne sommes pas dans un creux. Quelques joueurs importants restent en méforme mais quand je vois l’abattage d’un Devianne dans le jeu, ça vient contrebalancer ce que je viens de dire. Les blessures de Taquet, Denis et Maïky Delval ne nous ont pas aidés.

Voir le trio composé de Mouscron, Luingne et Herseaux être en train de s’échapper, cela doit faire peur, non ?

Un peu parce que ce n’est pas une équipe qu’il faudra aller chercher mais trois ! Et pas n’importe lesquelles. Maintenant, la saison est encore longue et ces formations connaîtront elles aussi à un moment quelques difficultés. C’est à là qu’il faudra récupérer ce que nous avons perdu. Je rappelle aussi que notre objectif, c’est le top cinq et le tour final, on est toujours bien dans le deal.