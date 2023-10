Nouveaux classements: Margaux Maquet de retour au firmament

La fameuse grille de points et les classements qu’elle détermine ont été officialisés mercredi soir. Certains diront que ce système, mis en place par les fédérations belges avant le Covid, a quelque peu dévalué les plus hauts classements. Toutefois, en permettant aux joueurs de suivre l’évolution de leur nombre de points tout au long de la saison, un peu à l’image des professionnels, cette grille a ajouté du piment aux compétitions, qu’on soit non-classé, série B ou même "négatif", tout en alimentant les conversations dans les clubs-houses.

Pour ceux qui aiment les chiffres, on notera par exemple qu’il fallait cette fois 102 points pour qu’un homme monte C30, 387 pour qu’il soit B + 4/6 et 701 pour qu’il accède au rang de "B négatif". Grille différente pour les dames chez lesquelles, pour ces mêmes classements, il fallait atteindre respectivement 107, 294 et 447 unités. Le Graal, la série A, est bien plus cher: 3 208 points pour les Messieurs, 1 690 chez les dames. Un total faramineux atteint par deux régionales, dont l’Athoise Margaux Maquet, qui réintègre ainsi l’élite du tennis belge. "Me voilà A28. J’avais déjà été classée série A par le passé, mais pas plus haut qu’A30. Mon nouveau ranking fait de moi la cinquième meilleure joueuse belge chez les amateures, toutes celles devant étant classées selon leur place mondiale."

Maquet: "Je ne m’arrêterai pas là"

Transférée en cours d’été à l’université d’Alabama, Margaux, qui a déjà performé depuis son retour aux USA malgré un Covid qui l’a affaiblie l’espace de quelques jours, se voulait évidemment très satisfaite. "Je suis repartie contente de ma belle saison de cet été en Belgique. Faire partie des meilleures joueuses nationales est une fierté, mais je ne m’arrêterai pas à ce stade-là. Je vais continuer à travailler dur pour réaliser mon rêve. Je me sais chanceuse: rien ne serait possible sans ma famille, qui me soutient dans tout ce que j’entreprends."

Un soutien familial de tous les instants dont peut aussi profiter la Cominoise Emeline De Witte, qui reste pour sa part série A, grimpant même de deux places, pour se retrouver N°32. Pourtant, quand nous l’avions croisée il y a un mois en marge du tournoi de Mouscron, la récente diplômée en éducation physique n’y croyait pas trop. "Vu le nombre de points que je totalisais alors, ça s’annonçait difficile. Finalement, grâce à deux bons derniers tournois et surtout à ma finale au Masters de fin de saison, j’avais calculé que ça devait passer. Gagner deux places, c’est la cerise sur le gâteau."

Descente pour les meilleurs messieurs

Du côté des hommes, la Wallonie Picarde a un peu moins le vent en poupe. Série A l’an dernier, le Mouscronnois Jacques Gley, qui a certes moins joué en 2023, descend B-15.4. Le Vallois David Tixhon prend le même chemin. Mais que ceux-là et les éventuels déçus se rassurent: ils ont quelques mois pour corriger le tir avant la prochaine publication, prévue en mai prochain.