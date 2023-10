Les Tournaisiens confirment leur place dans le haut du tableau

Ce sera malheureusement la seule victoire locale du week-end. Les dames 1 se déplaçaient au Racing (Bruxelles). Si le match est plutôt équilibré, les joueuses de la capitale trouvent deux fois l’ouverture en première mi-temps. La seconde période démarre mieux pour les Tournaisiennes. Eleni Coussement profite d’un PC pour réduire la marque. Safia Faucomprez parvient même à égaliser grâce à un tip-in. Alors qu’on se dirige vers un joli nul, les visiteuses se relâchent un peu trop vite. Les Bruxelloises en profitent pour enchaîner les buts et s’envoler. Le score passe à 5-2. Le dernier but de Safia Faucomprez à la dernière minute, sur PC, n’y changera rien. Au général, Tournai est antépénultième avec un bilan de quatre points en autant de rencontres. Les filles auront l’occasion de se reprendre dès la semaine prochaine avec un duel à domicile. Elles organiseront en même temps leur "pasta party".

Enfin, les dames 2 ont subi une petite correction sur la pelouse de Mons. Sur un terrain à la limite du praticable (ralentissements et nombreux faux bonds), les joueuses du THC ne parviennent pas à trouver leur rythme. Elles doivent en plus faire face à un arbitrage pas vraiment en leur faveur. Malgré les arrêts d’une gardienne de fortune, bien aidée par sa défense, le score s’envole à 5-0. "On a eu de belles occasions. Mais il nous manque toujours une buteuse."

Chez les jeunes, on pointe les résultats suivants: 7-7 face à Ittre pour les U7, 1-7 à Ascalon pour les U9, 5-10 dans le derby des U10 au Chessy, 5-2 pour les U11 face aux Pingouins, défaite 3-1 pour les U12 à Ascalon, victoire 0-1 des U14 face au même adversaire, défaite 0-5 des U16 face à Ittre et partage blanc pour les U19 face au Chessy. Les U19 filles s’inclinent 3-2 contre Uccle.