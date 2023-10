IP féminine: Jibé Yakassongo est de retour chez les Gazelles

Entre deux séances d’entraînement – car en plus de coacher Charleroi en IP, il entraîne les U14 filles du Stade Mouscron et joue en P2 pour ce même club ! –, il nous a accordé une vingtaine de minutes pour évoquer une partie qui n’aura rien de commun à toutes celles qu’il aura l’occasion de vivre cette saison.

Jibé, Pays Vert-Charleroi B, évidemment, ça résonne dans votre esprit d’une manière un peu particulière, non ?

Bien sûr qu’il ne peut en être autrement ! Dès que le calendrier est sorti, j’ai retenu les dates. Dans la seconde, j’étais capable de vous dire que le samedi 7 octobre, le match aller se jouerait à Ath et le retour à Charleroi, le 10 février ! C’est au Pays Vert que tout a commencé pour moi au niveau du coaching. J’ai d’abord pris en charge une équipe de jeunes avant d’avoir la possibilité de m’occuper des filles. C’est de cette façon que j’ai pris goût au foot féminin. C’est quelque chose qui restera à jamais !

Qu’est-ce qui sera le plus dur à gérer ce samedi ? L’aspect sportif du match ou tout l’émotionnel qui gravitera autour ?

Très certainement l’émotionnel, même si j’ai déjà dit à mes joueuses qu’elles devaient en faire abstraction, car ce serait le plus simple. Elles vont certes retrouver leur ancienne coach (NDLR: Sandrine Van Herzeele qui est désormais T2 au Pays Vert), mais je leur demande de rester concentrer sur le jeu. Tout l’aspect émotionnel, je m’en charge !

Ce ne sera pas si facile que ça…

En tous les cas, je vais essayer de le mettre de côté le temps de la préparation du match et durant toute la rencontre. Les émotions liées aux chouettes retrouvailles, ce sera après le coup de sifflet final, mais pas avant. Sven (NDLR: Leleux, coach principal d’Ath) est un ami d’enfance, on se connaît depuis qu’on est tout petit, on a joué ensemble et on s’est côtoyé sur le banc de touche, vivant de grands moments à coacher ces Athoises qui ont réalisé de grands progrès. Il y a eu le titre de P1 la saison passée avec cette montée en IP tant espérée, mais aussi ces deux Coupes du Hainaut. Des résultats qui font grandir en tant qu’entraîneurs !

Avec Sven, vous vous permettez de vous charrier avant le rendez-vous de samedi ?

Pas vraiment ! Autant lui que moi, on aime la compétition. Il y a déjà assez de particularité autour de ce match pour ne pas en rajouter. On veille juste à ce qu’il y ait le plus de sérénité possible.

Quand on voit que votre duo fonctionnait si bien à la tête des Gazelles, pourquoi avoir pris la décision de partir à Charleroi ?

J’étais en réflexion pour différentes raisons. D’abord, je me suis posé la question d’un départ pour le bien de l’équipe. En P1, on avait nos petites habitudes, notre mode de fonctionnement qui aura fait ses preuves vu les titres remportés, mais qui devait évoluer en vue de la montée en nationale. Cette façon de fonctionner aurait-elle encore été bénéfique pour l’équipe un cran plus haut ? Les filles auraient-elles accepté plus d’exigence, de fermeté ? Puis, à côté de ce questionnement, est venue, à l’improviste, la proposition de Charleroi. Il n’y a jamais eu de contact au préalable, mais elle m’a permis de poursuivre ma réflexion autour de l’évolution que j’aimerais donner à ma carrière de coach… Il y avait une opportunité à saisir dans un nouveau club. Je l’ai saisie, mais rien n’a été facile à décider, croyez-moi !

Vous étiez dans un certain confort au Pays Vert vu la phase ascendante de l’équipe…

Totalement, et le plus simple aurait peut-être été de rempiler. Mais je sentais une fin de cycle, le moment opportun de me sortir de mon petit cocon, d’aller dans un club où je ne connaissais personne, où personne ne me connaissait non plus. Même si cela m’a chamboulé de laisser mon bébé !

Parlez-nous de ce Sporting ! On doit être dans une autre dimension que le Pays Vert, non ?

Le club gère tout ce qui concerne la partie garçons. Pour les filles, c’est différent… On n’est pas dans la même structure que celle du Pays Vert où le comité pose un regard prononcé sur ses filles. Au niveau sportif, ce n’est pas le même non plus. Au Sporting, j’ai un groupe jeune avec une majorité de filles âgées entre 15 et 18 ans. Elles sont à l’écoute, hyperréceptives, mais je suis plus dans la post-formation. Ce qui reste plaisant au quotidien, mais qui me change de ce que j’ai vécu Pays Vert !

Et en termes de résultats ? Vous avez battu Andenne et Sibret, mais vous avez perdu 0-4 face à Woluwe B…

J’espérais un 9 sur 9 avant de me rendre à Ath, je ne le cache pas ! Mais la défaite à Woluwe est logique. On se déplacera ce samedi avec l’envie de prendre les trois points pour rester collé au wagon de tête qui risque de se détacher peu à peu (NDLR: Woluwe, Loyers et Union Saint-Gilloise ont neuf points, Charleroi B et Ath complètent le Top 5 avec six unités). Notre ambition est de continuer à jouer le podium. Mais ce sera compliqué ce week-end. Le Pays Vert a réussi son début de saison et occupe une place qu’il mérite. Le groupe a de la qualité, son staff aussi ! On sera bien reçu.

De quoi vous méfiez-vous ?

De beaucoup de choses ! L’esprit de groupe pour commencer, car les Athoises seront remontées à bloc. C’est aussi un effectif complet qui sait gérer un match et les événements à enjeu. Sur le plan individuel, les Athoises savent faire la différence, à l’image de Nancy Nkiri ! Il se dit que Charlotte Guns est suspendue. Ce ne serait pas une mauvaise chose ! Quoi qu’il arrive, c’est un duel engagé qui s’annonce. Il faudra voir aussi sur quel terrain on va jouer. Le principal, qui nous favorisera, ou l’annexe, qui favorisera Ath ?

Sven Leleux nous lit, vous savez, vous venez de lui donner un sacré tuyau…

Qui vous dit que ce n’est pas une façon de brouiller les cartes ? Lui et moi, on est pareil, on aime filouter… À lui de savoir si je dis vrai ou pas… Il a un petit avantage: il connaît son équipe. Mais j’en ai deux: je connais mon équipe, mais aussi la sienne !

Et les retrouvailles sur le terrain avec Sven, qui joue à Péruwelz, comme adversaires, c’est pour la saison prochaine en P1 ?

Elles n’auront jamais lieu, car c’est ma toute dernière saison en tant que joueur, je l’ai dit à Mouscron. Je ferai tout pour faire monter le Stade en P1, mais après, j’arrête, car je me concentrerai sur le coaching avec mon IP à Charleroi et les U14 filles à Mouscron. J’ai envie de m’investir dans ce foot féminin qui le mérite. Quand je vois les progrès de mes petites Hurlues en championnat des garçons, cela me pousse à continuer ! Je suis au foot tous les jours, du lundi au dimanche. C’est presque de la boulimie. J’habite Lessines, je bosse à Tournai, cela fait pas mal de route. La saison prochaine, je lèverai donc un peu le pied.