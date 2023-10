Chez une équipe qui occupe la place de lanterne rouge en N3D, Brunehaut et son statut de N2 seront favoris lors de leur déplacement à Tamise. Le MFC le sera d’autant plus que c’est un peu le flou autour de cet adversaire qui a déclaré forfait vendredi dernier pour son match de championnat. C’est une bonne occasion, en tous les cas, pour Brunehaut de repartir du bon pied et reprendre confiance après son revers de la semaine passée. Une qualif pour le tour suivant qui n’est pas d’actualité à Frasnes qui jouait déjà mercredi soir à Thulin, son dauphin en championnat de N3A. "Et on s’y est incliné 6-2 mais en pleine semaine, avec quatre absents, c’était compliqué de rivaliser. La Coupe n’était pas prioritaire, on va se rattraper en championnat", confiait le capitaine frasnois Quentin Paternotte… Rendez-vous donc le 17 novembre.