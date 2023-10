Scores: 31-12, 46-24, 60-45, 77-58. BB Brunehaut: Nguwo 0, Bellanger 2+0+0+0, Huwé 0, Blanc 0+0+0+2, Macziejewski 2+0+2+0, Foutry 0+3+2+2, Giacomelli 3+0+5+0, Duffy 3+2+6+5 (4x3), Dupont 2+7+6+4.

Avec sept triples dont cinq dès le premier quart (13x3 au total du côté de Namur), l’Allemande Alina Hartmann n’a laissé aucune chance aux Lionnes de Jean-François Anderlin ce mercredi en huitième de finale de la Coupe de Belgique. Alors que la moitié des concurrents n’entrera en piste que plus tard, nos favorites pourront d’ores et déjà se focaliser sur le championnat.

Au rang des satisfactions, on ne peut que mettre en évidence la confirmation de l’efficacité de Lalie Dupont.

Hyper-régulière, la "gamine" de 16 ans a encore amélioré son rendement pour se rapprocher un peu plus de la barre symbolique des vingt points, et entériner de la sorte son statut de meilleure scoreuse de l’équipe. Avec seize points, dont douze à distance, Duffy a aussi démontré qu’elle était sur la bonne voie. Autant de raisons d’espérer à la veille d’une première à domicile en championnat, face aux Liège Panthers, même s’il faudra corriger le tir défensivement.

En pleine phase d’apprentissage

Tout ce que souhaite la capitaine Delphine Blanc: "On leur a laissé l’opportunité de prendre feu dès l’entre-deux en manquant clairement d’agressivité. Cela ne peut jamais arriver car face à des adversaires et individualités de ce niveau, ça se paie cash. Le match aurait même pu très mal tourner, mais nous avons très bien réagi pour remporter la seconde mi-temps. Et pour rester positive, n’oublions pas non plus que le club n’en est qu’au début de sa seconde saison en D1, et l’effectif est toujours en pleine phase d’apprentissage. Passer par des périodes plus difficiles nous permet aussi d’emmagasiner de l’expérience pour la suite."