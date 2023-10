Un Mondial en demi-teinte pour Lucas Alexandre, le portier acrenois

Éliminé sur un penalty…

Vu son poste de numéro 1, l’Acrenois a retrouvé sa place pour le huitième de finale contre l’Argentine. "On est passé aux tirs au but après un match un peu fou. On a dû jouer à huit en prolongations parce qu’on a pris trois cartes rouges. Heureusement, on a su tenir le coup. Avec un seul jour de repos, ce qui est peu, on a enchaîné notre quart contre le Japon. On a tout donné pour rejoindre le dernier carré. Malheureusement, à la 88e, on concède un penalty. Je parviens à toucher le cuir sur le botté, mais je ne réussis pas assez à dévier le ballon. C’est vraiment frustrant de perdre de la sorte. C’est difficile à digérer, car on est éliminé sur un coup du sort. Mais c’est le football. Cela va me rendre plus fort footballistiquement et mentalement pour la suite."

Déjà de retour à la Real

En ce début de semaine, la France se battait encore pour arracher une symbolique cinquième place. Mais les matchs se jouaient sans Lucas. "J’avais un arrangement avec la Fédération française et le club. Si on était éliminé avant les demi-finales, j’avais le droit de rentrer tout de suite en France. Cela m’a permis de reprendre les entraînements à la Real tout de suite."

Cela démontre bien la mentalité irréprochable du dernier rempart venu de l’Hexagone. Reste à voir désormais s’il reprendra sa place dès dimanche contre le Stade Verviétois ou si Elyes El Koffi, qui a assumé l’intérim, conservera son poste.